Латвия отправила в Тунис 50 400 доз вакцины AstraZeneca
В среду в Тунис отправлены 50 400 доз вакцины AstraZeneca (Vaxzevria), подаренные Латвией, сообщили представители Национальной службы здравоохранения (NVD).
В среду в Тунис отправлены 50 400 доз вакцины AstraZeneca (Vaxzevria), подаренные Латвией, сообщили представители Национальной службы здравоохранения (NVD).
По словам представителей NVD, это первая безвозмездная передача имеющихся в распоряжении государства вакцин.
В Тунисе наблюдается резкий рост заболеваемости и госпитализаций, а охват вакцинацией критически низкий - менее 8,2% населения страны. Через Европейский механизм гражданской защиты (EUCPM) Тунис обратился с просьбой о помощи к ЕС.
"Пожертвование Латвии - это жест международной солидарности. Весь мир сталкивается с угрозами, создаваемыми Covid-19, и каждое пожертвование позволяет людям получать вакцины, защищая себя и других.
Помимо Туниса, Латвия также окажет помощь с вакцинами Молдове, Албании и Кении. В то же время продолжается работа по организации доставки вакцин в Украину и Грузию.
Уже сообщалось, что 6 июля правительство решило передать 165 600 доз AstraZeneca Грузии, Молдове, Черногории, Кении и Албании.