Латвия отправила в Тунис 50 400 доз вакцины AstraZeneca

По словам представителей NVD, это первая безвозмездная передача имеющихся в распоряжении государства вакцин.

В Тунисе наблюдается резкий рост заболеваемости и госпитализаций, а охват вакцинацией критически низкий - менее 8,2% населения страны. Через Европейский механизм гражданской защиты (EUCPM) Тунис обратился с просьбой о помощи к ЕС.

"Пожертвование Латвии - это жест международной солидарности. Весь мир сталкивается с угрозами, создаваемыми Covid-19, и каждое пожертвование позволяет людям получать вакцины, защищая себя и других.

Наша стратегия - внимательно следить за сроками годности запасов", - сказала Ева Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации NVD.

Помимо Туниса, Латвия также окажет помощь с вакцинами Молдове, Албании и Кении. В то же время продолжается работа по организации доставки вакцин в Украину и Грузию.