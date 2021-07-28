НО сомневается в необходимости обязательной вакцинации учителей; своих предложений у них нет

Сегодня депутаты НО встретились с Павлютсом, чтобы обсудить ситуацию с эпидемиологической безопасностью, возможные сценарии развития, а также обязательность вакцинации для представителей некоторых профессий.

Домбрава указал, что прозвучали аргументы в пользу обязательной вакцинации, но остались некоторые нюансы без ответа, например, как именно вакцинация учителей обеспечит возможность не только возобновить очное обучение, но и продолжить его. Политик также подчеркнул, что в классе работает более одного учителя, что потенциально может повлиять на процесс обучения.

При этом он обратил внимание на то, что в целом доля непривитых пожилых людей в обществе все еще очень высока, особенно в возрастной группе старше 90 лет.

"Соответственно, все еще существует вероятность того, что ученики буду передавать инфекцию от одной семьи к другой, в том числе серьезно затрагивая наиболее уязвимую общественную группу - ту, где меньше привитых", - пояснил депутат.

Домбрава напомнил, что фактически весь период пандемии дошкольные образовательные учреждения работали очно, с редкими исключениями, и особо серьезных последствий там не наблюдалось.

В случае домов престарелых и пожилых людей, которые оказались в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии, все последствия наблюдались в конце прошлого года. По его мнению, именно в этой группе заболеваемость следует предотвращать, и НО ожидает еще более конкретных мер для непосредственной защиты наиболее уязвимых групп.

На вопрос, внесет ли НО свои предложения по законопроекту об обязательной вакцинации для определенных профессий, Домбрава ответил уклончиво, не желая торопить события.