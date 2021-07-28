В Риге на пешеходном переходе сбили велосипедистку; она получила множество увечий

Велосипедная поездка для 30-летней женщины неожиданно закончилась машиной скорой помощи (NMPD). Она пересекала регулируемый пешеходный переход на улице Резекнес в Дарзциемсе и посреди дороги "столкнулась" с автомобилем. При падении с велосипеда женщина ударилась головой о лобовое стекло авто.

Водитель Honda рассказала свою версию случившегося, заявив, что пересекала перекресток на зеленый сигнал светофора: "Она даже не смотрела на нас, просто смотрела прямо перед собой. Я говорю, что если бы не я, ее бы сбил кто-то другой. Она двигалась без остановки. Затем она извинилась, сказав, что ее глаза были затуманены".

Александр оказался у дороги возле места происшествия и после столкновения решил остаться и дождаться полиции, чтобы дать показания: "Я шел в том направлении, был зеленый свет. Я услышал грохот, обернулся, а женщина уже здесь лежит. Для велосипеда был красный [свет]".

Врачи поместили пострадавшую в машину скорой помощи и после осмотра пришли к выводу, что она получила несколько телесных повреждений и ее необходимо доставить в медицинское учреждение.