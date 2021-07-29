Не маринуй в банке, добавь в коктейль! Овощи для твоего летнего напитка

1. Коктейльная классика - помидоры!

Краснощекий летний помидор богат не только ярким цветом, отличным вкусом и полезными питательными веществами: мало кто знает, что томаты - природный источник пятого вкуса - "умами", и ему заслуженно отдано почетное место в мире коктейлей. Почти все что-то слышали о Кровавой Мери, которая на самом деле не дама-убийца из ужастиков, а всего лишь коктейль на основе водки и томатного сока. Используй для приготовления своей Кровавой Мери свежие томаты, предварительно измельчив их в блендере и пропустив через сито, и ты откроешь совершенно новые нюансы коктейля. Добавь к томатному соку текилу, а не водку и наслаждайся мексиканской сестрой Кровавой Мери - Bloody Maria. Есть помидор - есть варианты!

2. Король свежести - огурец!

Если добавленные в кувшин с водой кружочки огурца уже никого не удивляют, то сочетание огурца с алкогольными напитками для многих все еще неизведанный мир. Размышляя о сочетании этого овоща с напитками, большая часть представляет только маринованный огурец, которым можно закусить холодную водку. Однако огурец заслужил большей чести! Попробуй добавить свежий огурец к коктейлям, где не помешали бы освежающие нотки, например, добавь дольку огурца к любимому дуэту Gin&Tonic.

3. Паприка-гриль добавит вкусу интенсивности!

Сладкий перец имеет своеобразный, ароматный и интенсивный вкус. Конечно, можно рискнуть и добавить к напитку свежую паприку, - у вас точно получится что-то интересное, однако сладкий перец лучше добавлять в коктейли после обработки на гриле. Запеченный на углях перец придаст идеальный вкус уже упомянутой Кровавой Мери, однако, если зальешь паприку-гриль водкой хорошего качества, получится прекрасная ароматная настойка. Для приготовления настойки особенно хорошо подойдут более подгоревшие части перца - это придаст напитку особый аромат дымка.

4. Свекольный сироп для цвета и сладости

Яркий и сладкий овощ, который лежит в погребе почти каждого латыша - столовая свекла. Поскольку свекла по своей структуре довольно плотная, в коктейлях лучше использовать свекольный сок или сироп, который можно получить, медленно выпаривая или редуцируя свекольный сок. Свекла придаст коктейлям насыщенность, яркий цвет и сладкий привкус корнеплодов, однако предупреждаем, чтобы освоить идеальные пропорции использования свеклы в коктейлях потребуется какое-то время, однако не бойся экспериментировать и у тебя все получится!

5. Тыква в горячих и холодных напитках

Уже скоро к ассортименту местных овощей добавятся и яркие внушительные тыквы, которые отлично подойдут для приготовления как освежающих, так и согревающих коктейлей. Чтобы сэкономить время при приготовлении коктейля с тыквой, удели свободную минутку приготовлению тыквенного сиропа для своего домашнего бара. Нагрей стакан тыквенного сока, добавь в него 3-5 палочек гвоздики, дай настояться и смешай сироп со стаканом сахара. Ставь в домашний бар и используй, когда захочется, например, сделай коктейль из рома, тыквенного сиропа, лимонного сока, льда и газированной воды. И хотя тыква - овощ крайне богатый питательными веществами, не гарантируем, что это будет очень здоровый напиток, но точно вкусный! За ваше здоровье!