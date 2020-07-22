Горькие огурцы: почему так и что делать?

Во всем виноват кукурбитацин, который вырабатывается для защиты растений, и он накапливается не только в плодах, но также и в листьях и стеблях. Если огурцы растут на открытом воздухе, избежать горечи непросто, так как на нее сильно влияет погода, которая переменчива и непостоянна.

Что делать, чтобы в огурцах не было горечи?

Обеспечьте для огурцов хорошие условия - тепло, высокую влажность и плодовитую почву.

Защищайте растения от резких перепадов температуры днем ​​и ночью: выращивайте огурцы в теплице или используйте специальные пленки, чтобы укрыть их холодными ночами.

Огурцы следует регулярно поливать, чтобы почва не пересыхала. В сухости накапливается больше горечи. Поливайте только теплой водой (предварительно настоявшейся в лейке), холодная вода из шланга создает дополнительный стресс огурцам.

Создайте грядки в местах, где не только весь день солнечно, но и возможна тень, чтобы огурцы не были как на сковороде. Если такой возможности нет, следует тщательно подбирать подходящие для посадки семена огурцов.

Кстати, понять, что огурцы будут горькими, можно, не дожидаясь урожая. Попробуйте лист на вкус - если он горький, то огурцы, скорее всего, тоже будут горькими.

Купили в магазине или собрали уже горькие огурцы - что делать?

Если горечь невелика, можно почистить огурец - это должно помочь. Другой вариант - оставить для консервации (если только они не невыносимо горькие и не сухие). Термическая обработка разрушает кукурбитацин, и, если еще и маринад крепкий, то горечи не почувствуете.

Если хотите использовать такие огурцы в салатах, вы можете замочить их на несколько часов в холодной слегка подсоленной воде. Если огурцы очень горькие, воду нужно менять несколько раз. Важно - перед замачиванием нужно срезать кончики огурцов.