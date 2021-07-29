В августе в Верманском саду пройдет Семейный день спорта
Департамент благосостояния Рижской думы приглашает принять участие в третьей бесплатной тренировке "Семейный день спорта", которая пройдет 4 августа с 16:30 до 19:30 в Верманском саду.
Департамент благосостояния Рижской думы приглашает принять участие в третьей бесплатной тренировке "Семейный день спорта", которая пройдет 4 августа с 16:30 до 19:30 в Верманском саду.
Как агентству LETA сообщила Рижская дума, участникам необходимо заранее зарегистрироваться на бесплатную тренировку, написав заявление на VingroSev.lv по адресу info@vingrosev.lv, либо позвонив по телефону администрации 27766371. Если участник придет на мероприятие без предварительной регистрации он сможет принять участие, если на "станциях" будут свободные места.
С учетом ограничений, установленных в стране, одновременно в бесплатных тренировках могут участвовать до 20 человек, но в общей сложности на каждый бесплатный тренировочный процесс организаторы рассчитывают принять около 100 посетителей. Бесплатные тренировки будут организованы на различных "станциях" мероприятия.
К участию в тренировках приглашаются семьи с детьми, независимо от возраста и физической подготовки. Бесплатные тренировки организованы для того, чтобы вызвать интерес у людей всех возрастов и групп интересов.
Запланированные мероприятия включают в себя различные спортивные эстафеты, соревнования, а также интеллектуальные игры. Самые активные участники будут награждены призами.
Информация о запланированных бесплатных тренировках доступна на сайтах www.veseligsridzinieks.lv и www.vingrosev.lv, а также в профилях социальных сетей Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā и VingroSev.lv.