В августе в Верманском саду пройдет Семейный день спорта

Как агентству LETA сообщила Рижская дума, участникам необходимо заранее зарегистрироваться на бесплатную тренировку, написав заявление на VingroSev.lv по адресу info@vingrosev.lv, либо позвонив по телефону администрации 27766371. Если участник придет на мероприятие без предварительной регистрации он сможет принять участие, если на "станциях" будут свободные места.

С учетом ограничений, установленных в стране, одновременно в бесплатных тренировках могут участвовать до 20 человек, но в общей сложности на каждый бесплатный тренировочный процесс организаторы рассчитывают принять около 100 посетителей. Бесплатные тренировки будут организованы на различных "станциях" мероприятия.

К участию в тренировках приглашаются семьи с детьми, независимо от возраста и физической подготовки. Бесплатные тренировки организованы для того, чтобы вызвать интерес у людей всех возрастов и групп интересов.

Запланированные мероприятия включают в себя различные спортивные эстафеты, соревнования, а также интеллектуальные игры. Самые активные участники будут награждены призами.