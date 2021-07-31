Маски в общественном транспорте и собрания до 100 человек: в Эстонии вводят новые ограничения

В заведениях общественного питания, а также банях, СПА, бассейнах и водных центрах, в соответствии с поправкой, больше не делается различия между внутренними помещениями и открытой территорией, поскольку посетители, использующие, например, террасу кафе или открытый бассейн водного центра, в основном посещают и внутренние помещения. Это значит, что в этих местах с 9 августа без проверки эпидемиологической безопасности могут одновременно находиться до 50 человек. При покупке еды навынос ограничение на количество клиентов не устанавливается.

Новое предельно разрешенное число посетителей не распространяется на торговлю и услуги, в том числе на услугу по размещению. В этих сферах по-прежнему будет действовать требование рассредотачивать людей по территории и соблюдать нормы дезинфекции.

Мероприятия с большим количеством участников разрешены только с COVID-справками

Если в мероприятии или деятельности в помещении участвует более 50, а вне помещения – более 100 человек, нужно обеспечить эпидемиологическую безопасность всех присутствующих и ее проверку. Это значит, что принимать участие в мероприятии или деятельности могут только вакцинированные, переболевшие Covid-19 или получившие отрицательный результат теста люди. Во внутренних помещениях в этом случае может собираться до 6000, а вне помещений – до 12 000 посетителей.

Для участия в мероприятии или деятельности можно не ранее, чем за 48 часов, сдать тест на антиген или не ранее, чем за 72 часа, тест ПЦР. Тестирование должно проводится лицом, оказывающим услуги в сфере здравоохранения. Для участия в мероприятии или деятельности результат теста должен быть негативным.

Если ранее у организатора была обязанность обеспечить возможность сделать тест также на месте непосредственно перед началом мероприятия, то, в соответствии с одобренными сегодня поправками, это требование упраздняется. Правда организатор может, соблюдая инструкции Департамента здоровья, предложить экспресс-тестирование, однако, если он этого не сделает, то человек, желающий доказать свое право на вход результатом теста, должен сам организовать себе тестирование у лица, оказывающего услуги в сфере здравоохранения.

Перед началом мероприятия или деятельности все вакцинированные, переболевшие или сделавшие тест люди должны предъявить организатору соответствующую справку. Организатор должен проверить все справки, их подлинность и срок действия, а в случае подозрения удостоверить личность предъявителя. Проверять необходимо всю публику, а также сотрудников, организаторов питания и выступающих. Если человек не может доказать свою эпидемиологическую безопасность, он не может принимать участие в деятельности или мероприятии.

Дети в возрасте моложе 18 лет пока не должны предъявлять справку о вакцинации, перенесенной болезни или сданном отрицательном тесте. Когда доля вакцинированных среди лиц моложе 18 лет увеличится и молодежь получит также вторую дозу вакцины, возрастной порог будет пересмотрен. Кроме того, сдача негативного теста не требуется от людей с особыми потребностями, если их тестирование не представляется разумным.

Ношение маски в общественном транспорте

Со 2 августа восстанавливается обязанность прикрывать нос и рот в общественном транспорте, чтобы уменьшить возможность заражения на ограниченной закрытой территории. Маску не должны носить дети моложе 12 лет, также маска не нужна, если ее ношение противопоказано по медицинским или другие важным причинам.