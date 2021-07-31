Выявлено 64 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 38,9

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 37,6 до 38,9 случая.

В пятницу было сделано 11 303 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

В целом в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден в 138 863 случаях, 2556 человек, заразившихся коронавирусом, умерли.

За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализированы два пациента с Covid-19, а выписан шесть, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов сократилось с 46 до 42, свидетельствует актуальная информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время у 36 пациентов с Covid-19 заболевание проходит в средне-тяжелой форме, а у шести пациентов заболевание протекает тяжело (14,3% всех находящихся в больнице).