Финляндия борется с крупнейшим за последние 50 лет лесным пожаром

Пожар начался в понедельник примерно в 25 километрах на юг от небольшого портового городка Калайоки в Ботническом заливе.

"Он по-прежнему горит, но он не стал больше, он ограничен на 300 гектаров", - сообщил чиновник, ответственный за операции по тушению пожаров недалеко от Калайоки.

Чиновник прогнозирует, что на полное тушение пожара потребуется минимум неделя, а возможно, что две или три.

В тушении пожара принимают участие около 250 человек, в том числе военные, используются четыре вертолета.

Люди в пожаре не погибли.

Эксперты указывают, что это крупнейший пожар в Финляндии с 1971 года, когда выгорела площадь в 1600 гектаров. В этом году Финляндия переживает нетипично теплое лето.