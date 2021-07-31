Сб, 31.07.2021
Пока что ситуация под контролем, однако я думаю, что в случае худшего сценария заболеваемость может резко вырасти уже в течение ближайших двух недель. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Россия построит новую орбитальную космическую станцию

ФОТО: AFP / Scanpix

Россия создаст новую орбитальную космическую станцию, которая придет на смену МКС, сообщает "Медуза" со ссылкой на сообщение "Роскосмоса".

Чтобы не допустить прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции.

В "Роскосмосе" также отметили, что завершить эксплуатацию МКС планируется к 2028 году.

Срок эксплуатации МКС должен был завершиться в 2024 году. В июне 2021 года глава NASA Билл Нельсон предложил руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину продлить эксплуатацию станции до 2030 года, Рогозин эту идею поддержал.

Ранее Рогозин заявил, что большая часть оборудования российского сегмента МКС выработала свой ресурс и содержать его после 2025 года будет невыгодно. 


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