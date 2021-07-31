Россия построит новую орбитальную космическую станцию

Чтобы не допустить прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции.

В "Роскосмосе" также отметили, что завершить эксплуатацию МКС планируется к 2028 году.

Срок эксплуатации МКС должен был завершиться в 2024 году. В июне 2021 года глава NASA Билл Нельсон предложил руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину продлить эксплуатацию станции до 2030 года, Рогозин эту идею поддержал.