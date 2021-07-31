Россия построит новую орбитальную космическую станцию
Россия создаст новую орбитальную космическую станцию, которая придет на смену МКС, сообщает "Медуза" со ссылкой на сообщение "Роскосмоса".
Россия создаст новую орбитальную космическую станцию, которая придет на смену МКС, сообщает "Медуза" со ссылкой на сообщение "Роскосмоса".
Чтобы не допустить прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции.
Срок эксплуатации МКС должен был завершиться в 2024 году. В июне 2021 года глава NASA Билл Нельсон предложил руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину продлить эксплуатацию станции до 2030 года, Рогозин эту идею поддержал.
Ранее Рогозин заявил, что большая часть оборудования российского сегмента МКС выработала свой ресурс и содержать его после 2025 года будет невыгодно.