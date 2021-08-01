Возвращение Каддафи: сын убитого диктатора дал первое интервью за шесть лет

Тем не менее Сейф Каддафи уверен, что мог бы объединить страну в момент, когда ностальгия по эпохе его отца, кажется, достигает пика. Как и многие сегодня в Ливии, он считает "арабскую весну" провалом.

"Они изнасиловали страну - она на коленях. Нет денег, нет безопасности, нет жизни. Пойдите на автозаправочную станцию - вы не найдете дизеля. Мы экспортируем нефть и газ в Италию - освещаем половину страны - а у нас на родине часто нет света. Это не просто поражение, это фиаско", - говорит сын полковника Каддафи о революции 2011 года.

В 2011 году активисты провели акцию на крыше дома Сейфа Каддафи в лондонском районе Хемпстед ФОТО: AFP

Победа Сейфа была бы символическим триумфом арабских автократов, которые, как и он, были в ярости от "арабской весны". Поприветствовали бы ее и в Кремле, который участвует в ближневосточной политике, финансируя стороны конфликта и отправляя в регион наемников, отмечает New York Times.

Сына Каддафи серьезно воспринимают в Ливии и сегодня - его сторонники участвовали в переговорах по формированию правительства после окончания последней гражданской войны, и пока им удавалось обойти все правила, которые могли бы помешать Сейфу баллотироваться в президенты.

Сам он, судя по всему, настроен попытаться. В ходе беседы он отказывался от фотографий анфас и просил, чтобы его фотографировали только в профиль. В ответ на просьбу объяснить это, он сказал: "Я не был с ливийским народом десять лет. Возвращаться нужно медленно, как в стриптизе. Нужно немного поиграть с ними".

Наследника Каддафи, вероятно, поддерживают и другие зарубежные игроки, у которых есть интересы в Ливии, однако его кампании может помешать тот факт, что Международный уголовный суд в Гааге хочет судить его за преступления против человечности, а ливийский суд приговорил его к расстрелу еще в 2015 году. Для США, возглавивших ливийскую кампанию, в результате которой был свергнут отец Сейфа, возвращение династии Каддафи было бы ударом по репутации.

Из мечтателей в правители

В 2015 году Сейф Каддафи по видеосвязи из Зинтана предстал перед ливийским судом и был приговорен к расстрелу ФОТО: AFP

До начала ливийской войны Запад считал Сейфа Каддафи лучшим кандидатом для проведения в Ливии либеральных реформ. Он жил в нескольких западных странах, включая Британию, контактировал с прогрессивными политологами и говорил, что его страна нуждается в демократии.

При этом Каддафи унаследовал любовь отца к роскоши и возил с собой по Европе белых тигров, которых держал в качестве домашних животных. В сочетании с либеральными идеями все это привело к тому, что в окружении Муаммара Каддафи его прозвали "Сейф-мечтатель".

Однако с началом первых выступлений ливийских повстанцев Каддафи решительно встал на сторону отца-диктатора. В одной из своих речей 2011 года он сказал, что революция приведет к распаду страны и "рекам крови". По иронии судьбы, сегодня многие считают, что крови на его руках меньше, чем у многих командиров ливийского ополчения, отмечает журналист.

"Вы можете называть произошедшее гражданской войной, или смутными временами, но это была не революция", - говорит он. Целью повстанцев, как он считает, было уничтожение централизованного правительства, без которого Ливия с ее племенным устройством просто перестала существовать.

Сегодня Каддафи поддерживает идеи своего отца и совершенно не критикует его правление. Корреспондент спрашивает его о "Зеленой книге" Муаммара Каддафи - труде, похожем на произведения Мао или Гурбангулы Бердымухамедова, который все ливийцы при нем были обязаны знать с детства.

"Это не было сумасшествием, - отвечает Сейф Каддафи. - Там шла речь о вещах, которые сегодня все постепенно понимают". Все современные западные идеи берут свое начало в "Зеленой книге", убежден он.