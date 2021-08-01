Ученые выяснили, как дельта-штамм изменил симптомы коронавируса

В исследовании использовалась система самоотчета мобильного приложения, с помощью которого люди могли описывать свои симптомы, передает The Conversation.

В отчетах не указано, какими штаммами Covid были заражены участники. Однако, поскольку в Великобритании в настоящее время преобладает дельта-штамм коронавируса, можно утверждать, что симптомы отражают дельта-штамм.

Лихорадка и кашель всегда были общими симптомами Covid, в некоторых случаях также сообщалось о головной боли и боли в горле, а о насморке в предыдущих данных сообщалось реже.

Потеря обоняния, которая изначально была довольно распространенным явлением, теперь опустилась на девятое место по частоте симптомов.

Есть несколько причин, почему мы наблюдаем такое развитие симптомов. Это может быть связано с тем, что данные изначально поступали в основном от госпитализированных пациентов, которые, вероятно, чувствовали себя хуже. Учитывая более высокий охват вакцинацией среди старших возрастных групп, в настоящее время большинство случаев Covid-19 констатируется у молодых людей.

Это также может быть связано с развитием вируса и различными особенностями дельта-штамма. Однако неясно, почему именно симптомы могут меняться.

Хотя еще многое предстоит узнать о дельта-штамме, эти данные важны, потому что они показывают, что человек может быть не простужен, а заражен коронавирусом.

Нынешние основные симптомы Covid-19: