Сегодня в Риге проходит открытие Baltic Pride 2021

На этой неделе пройдет около 40 мероприятий - различные дискуссии, семинары, кинопоказы и конференции.

По словам Залитиса, в этом году традиционное центральное событие прайда - шествие - пройдет в виде творческого мультимедийного приключения "Твой особенный Baltic pride", к которому в субботу в прямом эфире сможет подключиться любой желающий.

"Балтийский прайд-марш, как и любой другой, символизирует заметность сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ+) и его сторонников, а также их право на свободу выражения мнений и собраний. Уже известно, что привычный прайд-марш не состоится, вместо него пройдет яркое онлайн-мероприятие "Твой особенный Baltic Pride ", который будет состоять из" "прайд-заезда" и концерта "Празднуй с гордостью", - пояснил Залитис.

Он сообщил, что по улицам Риги будет курсировать специальный автобус "Baltic Pride", чьим "капитаном" станет Магнус Эриньш, который будет исполнять популярные песни. Ведущим заезда будет Рой Роджерс, который пообщается с участниками фестиваля и друзьями сообщества ЛГБТ+.

Видео: TVNET. Равенство

В культурном центре Канепес уже сегодня, в 16:00 состоится дискуссия "Язык вражды - как его распознать?", в ходе которой участники будут рассуждать о распространении ненависти в соцсетях. На 18:00 запланирована дискуссия общества Safe space о предрассудках в обществе. В 20:00 будет показан фильм A Perfectly Normal Family, а завершится день постановкой театра импровизации Divas.

Меры предосторожности

Все мероприятия Baltic Pride будут организованы в соответствии со всеми мерами эпидемиологической безопасности. Мероприятие будет открыто для людей, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. При входе необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, вместе с действующим цифровым сертификатом - его можно получить на веб-сайте Covid19sertifikats.lv.