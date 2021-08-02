Старшая внучка Лукашенко вышла замуж. Что о ней известно?

У Александра Лукашенко всего 7 внуков (из них 5 - внучки). Они редко появляются в СМИ, их не найти в соцсетях, информации о них практически нет - в основном лишь слухи. Однако о старшей из внучек - Виктории - известно немного больше, чем о других. А на днях и вовсе появилась новость о ее свадьбе.
Снимок с празднования был опубликован в телеграм-канале "Пул первого" и одноименном аккаунте в Instagram, где часто публикуют личные кадры из жизни Лукашенко.
Zerkalo.io пишет, что ранее в Сети появилась информация о том, что свадьба могла пройти в минском ресторане "Лебяжий" и что на ней якобы могло быть около 400 гостей. ("Белсат" сообщал, что политолог Павел Усов назвал событие "свадьбой на костях и крови".) В свою очередь, Telegram-канал, в котором и была сделана публикация, сообщает, что гостей было около 70, а где именно прошло торжество - не уточняется.
О зяте Александра Лукашенко и муже Виктории пока неизвестно ничего. Даже на опубликованном фото Лукашенко заслонил собой имя жениха.
Что еще известно о Виктории?
Виктория Лукашенко - дочь Виктора Лукашенко, который возглавляет Национальный олимпийский комитет Беларуси. Сейчас ей 23 года.
В 2008 году, когда ей было 11 лет, она сыграла главную роль в фильме "На спине у черного кота", в эпизодах которого снялся и Филипп Киркоров. Спустя два года - в 2010-м - последовали съемки в российском сериале "Гадание при свечах". Свою кинокарьеру девушка не продолжила, и после съемок в кино информации о ней - еще меньше.
Виктория училась в минской 16-й гимназии и окончила платное отделение факультета международных отношений БГУ по специальности "Мировая экономика".