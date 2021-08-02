Старшая внучка Лукашенко вышла замуж. Что о ней известно?

​Снимок с празднования был опубликован в телеграм-канале "Пул первого" и одноименном аккаунте в Instagram, где часто публикуют личные кадры из жизни Лукашенко.

Zerkalo.io пишет, что ранее в Сети появилась информация о том, что свадьба могла пройти в минском ресторане "Лебяжий" и что на ней якобы могло быть около 400 гостей. ("Белсат" сообщал, что политолог Павел Усов назвал событие "свадьбой на костях и крови".) В свою очередь, Telegram-канал, в котором и была сделана публикация, сообщает, что гостей было около 70, а где именно прошло торжество - не уточняется.

О зяте Александра Лукашенко и муже Виктории пока неизвестно ничего. Даже на опубликованном фото Лукашенко заслонил собой имя жениха.

Что еще известно о Виктории?

Виктор Лукашенко ФОТО: EPA/Scanpix

Виктория Лукашенко - дочь Виктора Лукашенко, который возглавляет Национальный олимпийский комитет Беларуси. Сейчас ей 23 года.

В 2008 году, когда ей было 11 лет, она сыграла главную роль в фильме "На спине у черного кота", в эпизодах которого снялся и Филипп Киркоров. Спустя два года - в 2010-м - последовали съемки в российском сериале "Гадание при свечах". Свою кинокарьеру девушка не продолжила, и после съемок в кино информации о ней - еще меньше.