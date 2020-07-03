"Краш, да не ваш": что известно о наследнике Лукашенко, которого тот назвал преемником?

"Краш всея Беларуси" - так прозвали сына Александра Лукашенко, чье появление 24 июня в Москве на параде Победы не осталось незамеченным. Что мы знаем про "преемника Лукашенко"? Достаточно мало - даже достоверно неизвестно, кто его мать! Рассказываем, что за неделю мы узнали нового о Николае Лукашенко.

Напомним, краш - это тайный объект обожания. Чаще всего любовь к крашу - безответна.

мне кажется я переросла такой типаж лет в 13 но коля лукашенко это конечно 🤰🤰🤰 pic.twitter.com/J5wHYxhFRF — ✎﹏ danára 🍃 (@melenory) June 24, 2020

Первое появление на публике

Пока Коле не исполнилось три года, он был чем-то вроде обратной стороны луны: о нем все знали, но никогда не видели. Все изменилось 19 апреля 2008 года, когда отец взял его с собой на субботник на стройплощадке "Минск-Арены".

Уже 28 апреля СМИ взбудоражили слова Лукашенко:

"Я сказал: младший сын будет президентом Беларуси".

А чуть позже, в беседе с российскими журналистами, уточнил: "Если уже говорить о преемнике, то самого маленького буду готовить. Уникальный человек. Поэтому подождите, может, мы не дождемся, но другие поколения белорусов дождутся"

Кто мама?

Тогда Лукашенко был женат на матери двоих старших сыновей - Виктора и Дмитрия. Однако с Галиной Лукашенко глава Беларуси не живет с тех пор, как занял высокопоставленную должность. В 1994-м, победив на выборах, Лукашенко перебрался вместе с сыновьями в столицу. А вот номинальная первая леди страны осталась в деревне Рыжковичи, где так и живет.

Так как белорусской общественности было известно о непростых отношениях с супругой, был сделан вывод, что мама мальчика - другая женщина.

Так и остаются догадки, кто же является матерью Николая. Чаще всего всплывает имя Ирины Абельской, главврача клиники Управления делами президента. В прошлом она была личным врачом Лукашенко, потому есть подозрения, что они могли сблизиться.

В интервью "Комсомольской правде" Александр Лукашенко не назвав имени матери Николая, подтвердил, что она работает врачом:

"Мама работает врачом. Это не секрет. Что тут скрывать? Это же от Господа Бога! Как же можно о матерях или о детях говорить, что это чужое, это не мое? Это преступление перед Богом".

О своих детях Ирина предпочитает не говорить. Ее старший сын Дмитрий является офтальмологом, говоря же о втором сыне - не называет даже имени.

"Какую профессию выберет мой младший сын… Я бы просто хотела, чтобы он получил хорошее образование, выбрал интересную профессию, любил свою работу, получал от нее удовольствие и приносил пользу и радость другим", - приводит слова женщины Woman.ru со ссылкой на TUT.BY.

Детство в политике

После своего публичного появления в 2008-м преемник Лукашенко стал постоянным спутником главы Беларуси. Заграничные поездки, официальные мероприятия, встречи глав государств. Николай успел получить в подарок от Дмитрия Медведева золотой пистолет, пожать руку Бараку Обаме, Нурсултану Назарбаеву и ряду других деятелей.

"А все банально - сын, образно говоря, мой хвост. Просто не может остаться ни с кем! Мне, конечно, он нагрузки добавляет, потому что ни одевать, ни кормить его никто не сможет - только я. Я приезжал с сыном к Владимиру Владимировичу, Путин мне сказал: ''Ой, Александр Григорьевич, это же Божий дар! '' Дети, говорит, это святое! А для меня - тем более", - говорил в 2009-м Лукашенко в беседе с журналистами "Комсомольской правды".

Стоит отметить, что переходный возраст у Коли начался в 11 лет, тогда он перестал сопровождать отца везде, пропустив в 2016 году несколько важных официальных мероприятий.

В сентябре 2016 года Лукашенко сам рассказал, что сын вырос не только ментально, но и физически - рост достиг критической отметки 172 см (сколько сейчас - остается только предполагать).

Почему именно "преемник"?

На самом деле, до конца так и непонятно, шутил ли Лукашенко насчет преемства или же нет. Официальных сообщений, почему же Лукашенко смотрит только на Николая как на достойную замену - тоже нет. Сторонники различных теорий уверяют, что тут дело в числах.

Александр Лукашенко родился 30 августа 1954-го. А его младший сын Коля - 31 августа 2004-го. Получается, Николай родился сразу после 50-летия своего отца. Согласно одной из версий, Лукашенко посчитал это знаком.

Сам Лукашенко-младший во время своего первого интервью в 2016 году признался, что становиться президентом не его заветное желание.

Что еще известно?

Несмотря на насыщенную политическую жизнь 15-летний парень почти не отличается от обычных белорусских подростков: ходит в среднюю Острошицко-Городокскую школу, играет в хоккей, участвует в театральных постановках, а также учится игре на фортепиано.

Видео: Николай Лукашенко играет на фортепиано

К слову, Николай является любителем компьютерных игр, таких как "Танки". Об этом рассказывал сам Александр Лукашенко. Согласно словам отца парень еще и ревнив.

"Он ревнив. Сядет на колени и спрашивает: ''Я у тебя один сын? '' Говорю: ''Как же один, а Дима, Витя? '' Он в ответ: ''Что ты мне о них рассказываешь, они уже взрослые. Да, они сыновья, но у них уже свои дети''. Это он мне часто говорит из ревности. Хотя у них хорошие отношения", - рассказывал в 2012 году Александр Григорьевич телерадиокомпании "Мир".

Что интересно, на тему ревности и "царских замашек" в СМИ и Сети есть видео, где Николай в буквальном смысле отмахивается от старших братьев, которые решили последовать за ними с отцом.

Видео: Мероприятие "Молитва за Беларусь" в 2015 году. Николай отмахивается от братьев

Также отмечается, что только у Николая есть право перечить отцу. Например, однажды лидер Беларуси вздумал перенести начало уроков в школе с 8 на 9 утра. Николаю эта идея не понравилась:

"Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет", - приводил однажды слова сына Лукашенко.

"Краш всея Руси"

Пока это все, что известно о Николае. Да, информации мало, так что просто предлагаем взглянуть на еще одну порцию твиттов и мемов о "краше всея Руси"! Первые мемы можно глянуть тут.

(П.с. "Грустный Коленька" - аккаунт подражателя)

девки вы вообще видели что стало с колей лукашенко?? pic.twitter.com/MluoSByoBu — тася никитенко (@tasyahg) April 25, 2019

Извините, но Коля Лукашенко однозначно краш🥵🥵🥵 pic.twitter.com/XbYJHcymlT — Меня тут нет~ (@frrrae) June 28, 2020

Вы меня простите. НО СКОЛЬКО Я СПАЛА???



Когда этот маленький белорусский мальчик вырос в такого 15-летнего пацана! Я же помню его! Он был малышом!



P. S. Коля Лукашенко, если вдруг не узнали pic.twitter.com/HBZoPMDVMm — Larissa Polshikova (@larapolshikova) June 25, 2020

коля лукашенко такой красивый, а в 60 лет тоже будет лысым и усатым?......(( pic.twitter.com/vm7NE5kI3i — anastasia (@krisina_8) June 23, 2020

Это краш всея Руси Коля Лукашенко, а это два его старших брата

Вывод такой: с генами шутить не стоит#колялукашенко #краш pic.twitter.com/lzwyzlc07u — alex maybe still alive (@alex28982853) June 26, 2020

Жалкая пародия VS неповторимый оригинал pic.twitter.com/IoZJFtVPef — KHALIMONCHIQUE (@beeself) June 15, 2020

Краш, да не ваш. — Грустный Коленька (@sadmikalai) June 30, 2020

Лучшее, что папа сделал за 26 лет правления - это я. — Грустный Коленька (@sadmikalai) June 25, 2020