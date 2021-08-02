Невежество - это страх, порождающий нетерпимость, поэтому активное принятие мер по информированию и просвещению - это призыв TVNET GRUPA к вам - принять активное участие в просвещении общества, чтобы вместе мы противостояли неравенству, которое всегда было и будет камнем преткновения для здоровой и развитой демократии. Участвуйте в неделе мероприятий Baltic Pride 2021 вместе с TVNET GRUPA и Swedbank и следите за прямыми трансляциями на портале TVNET!

Член правления TVNET GRUPA Зане Бартниеце:

TVNET "Одной из основных ценностей TVNET GROUP является разнообразие и активная позиция. Мы постоянно выступаем за демократию и равенство в обществе во всех его группах. Мы выступаем за толерантное и интеллектуальное общество, поэтому рады оказать поддержку мероприятию, привлекая внимание широкой общественности и повышая осведомленность. Все мы формируем общество и будущее наших детей в нем, и оно будет ровно таким же сплоченным, продуктивным и чувствительным, каким сделаем его мы. Мы категорически не поддерживаем столь распространенное в наше время разжигание ненависти, поэтому закрываем возможность комментировать все публикации, связанные с Baltic Pride 2021".

Неравенство преследует наше общество долгое время: вплоть до XVIII века люди считали, что люди рождаются неравными и никогда не будут такими полностью. Некоторые философы обсуждали, что означает равенство и как его можно достичь. Основатель коммунизма Карл Маркс, например, указывал, что равенство может быть достигнуто, когда "у всех будет все", это была бы идеальная социалистическая утопия. На сегодняшний день споры не утихают, поэтому ответить на вопрос - что означает равенство - практически невозможно. Тем не менее принцип равенства считается одним из краеугольных камней демократии.

Оглядываясь вокруг, становится ясно, что демократия - это привилегия, которую могут позволить себе лишь несколько стран мира. В повседневной жизни люди иногда забывают о своем преимуществе возможности выступать публично и выражать мнение, которое расходится с тем, что говорят парламент или правительство. Тот факт, что за этим не следуют никакие санкции или репрессии, показывает, что мы живем в демократическом обществе, где выражение мнения не только разрешено, но даже считается его неотъемлемой частью.

И все же вокруг нас есть много примеров, которые показывают, что демократия и демократические ценности очень хрупки и к ним следует относиться с большим уважением. Очень хорошо это позволяет осознать, например, происходящее в Беларуси. Вот уже почти год люди без устали выходят на улицы в знак протеста против режима Лукашенко, который не только ограничивает, но и угнетает людей. Также в России, где сторонники Алексея Навального борются за то, чтобы однажды вернуть в руки людей то, чем они должны были владеть все это время - способность определять курс развития страны.

Хотя демократия и является привилегией, она часто воспринимается как должное и само собой разумеющееся. Ее концепция широко используется, но мало изучена. Растущая ненависть и нетерпимость к думающим иначе, прикрытие маской "консерватизма" - опасная тенденция, которая угрожает не только стране, но и обществу в целом.

Почему общество, которое, кажется, так высоко ценит демократию, противостоит ей?

Еще в XVIII веке Иммануил Кант, один из самых выдающихся западных философов всех времен, выразил убеждение, что каждый человек уникален только потому, что он человек, и эта уникальность не исчезнет, что бы он ни делал. Между тем, Джон Стюарт Милль, философ, один из наиболее известных защитников свободы, был убежден, что мы не имеем права ограничивать право другого человека на свободу определять свою жизнь.

Видео: TVNET. Равенство

Вместо того, чтобы отстаивать право каждого человека определять себя и свою жизнь, многие предпочитают соглашаться, например, с Виктором Орбаном, который активно заявляет, что он "заботится о детях и семьях", даже если его политика противоречат этому утверждению. Многие предпочитают поддерживать Владимира Путина, который в лучших советских традициях продолжает считать, что "гомосексуалистов не существует". Все это оправдано лозунгом - о правильных семьях.

Здесь нужно спросить, что такое правильная семья.

Установлена ​​ли в обществе модель, которой придерживаются столь многие люди, даже не допуская возможности того, что их жизнь и выбор, который они делают, зависят от их воли, а не от того, что определяет общество?

Может быть, правильная семья - это женщина, которая никогда не хотела детей, но которая боится сказать это вслух, чтобы не спровоцировать негативную реакцию окружающих? Настоящая семья может быть и такой, как во многих восточных культурах, где женщина даже не считается полноправным членом общества - ей просто нужно рожать детей (желательно мальчиков) и подчиняться воле мужа, потому что кем могла бы стать женщина без мужчины?

Ханна Аренте, одна из самых выдающихся исследователей тоталитаризма и насилия ХХ века заявила, что мы, как члены общества, обязаны предотвращать несправедливость, где бы она ни происходила, потому что от этого зависит мир, в котором живут и преступник, и мученик и наблюдатель. Следовательно, общество ответственно само за себя - оно может продолжать существовать или постепенно самоуничтожаться. Боязнь прятаться от неизвестного под лозунгами, которые мало понятны и легко интерпретируются, чтобы ограничить какую-либо часть общества, - это трусливый способ обеспечить свое выживание.

Только вместе мы защитим демократию и ее ценности, и только вместе мы сможем обеспечить устойчивость и развитие общества. В конце концов, как учит история и как сказал Райнис, останется то, что изменится.