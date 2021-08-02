Ужасный запах в Марупе: местные жители недовольны действиями муниципалитета
Жителям Марупе пообещали ухоженную территорию, однако в конце концов самоуправление просто засыпало участок землей, смешанной с мусором, сообщает канал LTV7.
Жителям Марупе пообещали ухоженную территорию, однако в конце концов самоуправление просто засыпало участок землей, смешанной с мусором, сообщает канал LTV7.
Местный житель Игорь рассказал, что сначала все было хорошо, но потом выяснилось, что в чернозем подмешали строительный мусор и бытовые отходы. В районе стоял неприятный запах, а дома жителей кишели мухами.
Городская дума Марупе объяснила местным жителям ситуацию. Якобы планируется поднять уровень земельного участка и уравнять его. В землю также добавили удобрения, из-за которого местные жители не хотели открывать окна домов.
Рядом с самоуправлением Тирайне ремонтируют дороги.
"Было решено перевести всю почву на землю, которая принадлежит нам. Но в ходе переноса мы пришли к выводу, что почва загрязнена различными материалами. И было решено просеять почву. Вчера был бульдозер, который выравнивал землю. Это связано с тем, что сито при везли в понедельник, вторник. Хорошая почва отделится от примесей!, - пояснил заместитель председателя Марупской городской думы Валдис Карклиньш.
Планируется, что газон будет засеян четь позже, и у жильцов будет аккуратная среда.
Инспекторы Государственной службы окружающей среды также приехали в Марупе. Они были не удовлетворены случившимся, указав, что тут имеет место незаконное землепользование.
Служба окружающей чреды проведет независимое расследование и выявит виновных. Штраф за такие нарушения для юридических лиц составляет от 1800 евро.