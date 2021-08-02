Стало известно, в какой столице Балтии самые низкие цены на продукты питания

В июне из 36 наименований товаров семь были самыми дешевыми и 13 самыми дорогими в Эстонии, десять - самыми дешевыми и 13 - самыми дорогими в Латвии, 17 - самыми дешевыми и семь - самыми дорогими в Литве.

В июне самый дешевый молодой картофель в странах Балтии был в Таллинне, где он стоил 0,15 евро за килограмм, а самый дорогой молодой картофель продавался в рижской сети магазинов, где он стоил 0,79 евро за килограмм. Между тем в Эстонии лук стоит 0,29 евро за килограмм, а в Латвии - 0,50 евро за килограмм.

Самые дешевые местные помидоры были в Вильнюсе, где их цена составляла 1,79 евро за килограмм, а самые дорогие помидоры - 5,99 евро за килограмм - в Таллинне. Самые дешевые большие яйца (десять штук) были в сети магазинов Вильнюса, где они стоили 1,09 евро, а самые дорогие в Риге - 2,25 евро.

Наибольшие колебания цен между торговыми сетями наблюдались в Латвии, где, например, сахар стоит от 0,55 до 1,15 евро за килограмм, в то время как в Эстонии цена на сахар колеблется от 0,55 до 0,69 евро за килограмм, а в Литве во всех сетях он стоит 0,55 евро за килограмм.

"Хотелось бы надеяться, что одинаковые цены в Литве - это результат эффективной розничной торговли, а не каких-то других действий", - сказала Ингуна Гулбе, глава LTVC, руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку.

Она также добавила, что с появлением в Латвии сети магазинов Lidl конкуренция между торговцами и потребителями будет способствовать развитию разнообразия товаров.

По словам Гулбе, хотя пищевая промышленность всех трех стран Балтии схожа, а цены на продукты питания в розничных сетях были похожими на протяжении многих лет, в последние пару лет приходится констатировать, что Латвия не смогла сохранить свои позиции.

"Каждая страна имеет разные преимущества в каждом секторе", - подчеркнула Гулбе, добавив, что в Литве исторически была более сильна молочная промышленность, в Латвии - крупное производство круп и мучных изделий, а в Эстонии - мясная промышленность.

Гулбе подчеркнула, что в последние годы литовские предприниматели укрепили свои позиции на латвийском рынке в птицеводстве, а эстонские предприниматели - в молочном секторе, став собственниками латвийских компаний.

Она также добавила, что цены на товары в магазинах во всех странах никогда не будут одинаковыми - цена во многом определяется рыночной ситуацией, условиями конкуренции, налоговой политикой, ценами на ресурсы, производителем, поставщиком, логистическими цепочками, кампаниями и другими условиями.

Глава Центра содействия сельскохозяйственному рынку также заявила, что, несмотря на более дорогое питание, среди стран Балтии эстонские семьи тратят на еду наименьшую часть своего дохода - 19%, в то время как, например, в Латвии 24% дохода семей тратится на питание.

Она также спрогнозировала, что в будущем цены на продукты питания вырастут, поскольку погодные условия этим летом и пандемия Covid-19 создали неблагоприятные условия для торговли. Среди этих факторов - значительное повышение цен на ресурсы и логистических затрат.