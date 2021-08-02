США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну

"Мы получили список из двадцати четырех дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз", - сказал российский дипломат.

Он напомнил, что в декабре прошлого года Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит срока пребывания российских дипломатов в США. Подобную меру, отметил Антонов, не применяют ни к одной другой стране.

Посол РФ отметил, что заменить этих дипломатов не получится, так как американские власти ужесточили процедуру выдачи виз.

В апреле после введения новых американских санкций Россия и США выслали по десять дипломатов. В мае правительство России включило США (а также Чехию) в список "недружественных" стран, которым запрещено нанимать граждан России на работу в своих дипломатических миссиях. Запрет на работу россиян в американских консульствах вступил в силу 1 августа. США вынудили уволить 182 сотрудника.