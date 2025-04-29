Скорее неправда - утверждение содержит крупицу правды, однако во внимание не приняты важные факты и/или контекст, таким образом, высказывание вводит в заблуждение.

23 апреля в дискуссии на Rīga TV24 "Готова ли Рига?" Цилинскис предупредил:

"Это вопрос безопасности, связанный с хранением аммиачной селитры на Рижском терминале удобрений, куда в настоящее время… в 2021 году было завезено 9100 тонн, которые до сих пор там находятся".

Сказанное депутатом пересказали несколько латвийских новостных порталов. Цилинскис в передаче также упомянул произошедший в 2020 году взрыв в столице Ливана Бейруте, где загорелось 2750 тонн аммиачной селитры. Если вещество хранить правильно, оно безопасно. Однако, если аммиачная селитра достигает 260-300 градусов по Цельсию, например, в результате возгорания, она может взорваться.

Принадлежащие Мазепину минеральные удобрения в Риге застряли на три года. Однако Служба безопасности среды в письме пояснила Re:Check, что в этом году с 4 апреля вывезено 7000 тонн аммиачной селитры. Таким образом, Цилинскис в ходе дискуссии рассказа устаревшую инфомрацию. Остальное вещество находится на терминале SIA Riga fertilizer terminal на Кундзиньсале, но вывоз продолжается.

Цилинскис в телефонном разговоре с Re:Check сказал, что у него не было новейших данных. "Они же недоступны. Я пытался получить их по разным каналом. Мне не удалось", - пояснил депутат. Нужно напомнить, что Цилинскис - коалиционный депутат Рижской думы, работает в комитете по жилью и среде, был он и министром среды.

Вывод: в Риге три года находилось 9100 тонн аммиачной селитры, принадлежащей предприятиям находящегося под санкциями гражданина России Дмитрия Мазепина. В этом месяце большая часть была вывезена.