В Даугавпилсе двое мужчин напали на парня и отобрали у него мобильник. Их поймали

В четверг, 24 апреля, в 19 часов полиция получила информацию о том, что в одном из микрорайонов Даугавпилса произошло ограбление. Выяснилось, что двое мужчин, нанеся телесные повреждения молодому человеку 2007 года рождения и применив физическую силу, похитили у него мобильный телефон Samsung стоимостью 809 евро.

Стражи порядка, получив информацию о произошедшем, начали поиск возможных виновников и в результате задержали мужчин 2003 и 2005 годов рождения. Стражам порядка удалось найти и украденный телефон, который был возвращен владельцу.

Задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции в связи с совершением различных преступлений.

Начат уголовный процесс в связи с ограблением, если оно совершено в значительном объеме или если его совершила группа лиц по предварительному сговору. За совершение такого преступления грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором до трех лет.