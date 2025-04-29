Видео Трагическая авария под Айнажи - появились первые версии ДТП

Два полностью разбитых автомобиля временно блокировали Таллиннское шоссе. Один из них после удара оказался в кювете, а второй остановился прямо на проезжей части. Спасателям пришлось срезать крышу автомобиля Citroen, чтобы извлечь водителя из-под груды металла.

Примерно семикилометровая пробка образовалась для водителей, ехавших со стороны Риги в направлении Эстонии. Дорога была усеяна деталями от столкнувшихся автомобилей.

Полиция продолжает расследование, но уже сейчас есть версия, что один из водителей выехал на встречную полосу. Также полиция указывает на возможное превышение скорости.

В результате аварии погиб мужчина примерно 53 лет, а за рулем автомобиля Cupra находился мужчина примерно 30 лет, который с травмами средней тяжести был доставлен в больницу.

Видео: Сюжет программы Degpunktā