"Пока у разведки НАТО нет никаких данных о том, что учения "Запад" будут крупномасштабными и могут представлять угрозу", - сказал Матуленис радиостанции Ziniu radijas во вторник, 29 апреля.

По его словам, данные указывают на то, что учения будут носить ограниченный характер и в их ходе союзники по НАТО также продемонстрируют свою волю "обеспечить сдерживание и оборону нашей территории" посредством своих действий в регионе.

"Поэтому драматизировать не нужно, но ситуация отслеживается", - сказал советник президента.

Учения "Запад" запланированы на сентябрь, они проводятся каждые два года с 2009 года.

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