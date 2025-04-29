Вт, 29.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Разведка НАТО открыла, что думает о российских военных учениях "Запад" (1)

Учения "Запад-2017". Фото иллюстративное.
Учения "Запад-2017". Фото иллюстративное. Фото: VASILY MAXIMOV/AFP

У разведки НАТО нет никаких данных о том, что российско-белорусские военные учения "Запад", которые пройдут осенью, будут представлять угрозу для альянса, заявил главный советник литовского президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис.

"Пока у разведки НАТО нет никаких данных о том, что учения "Запад" будут крупномасштабными и могут представлять угрозу", - сказал Матуленис радиостанции Ziniu radijas во вторник, 29 апреля.

По его словам, данные указывают на то, что учения будут носить ограниченный характер и в их ходе союзники по НАТО также продемонстрируют свою волю "обеспечить сдерживание и оборону нашей территории" посредством своих действий в регионе.

"Поэтому драматизировать не нужно, но ситуация отслеживается", - сказал советник президента.

Учения "Запад" запланированы на сентябрь, они проводятся каждые два года с 2009 года.

Читайте также

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх