Кремль отверг предложение Зеленского о 30-дневном прекращении огня

Кремль во вторник отклонил предложение о 30-дневном перемирии, предложенном президентом Украины Владимиром Зеленским в ответ на предложенное российским диктатором Владимиром Путиным прекращение огня с 8 до 10 мая, пишет "Медуза".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указал, что в случае долгосрочного перемирия нужно принять во внимание "нюансы".
"Если говорить о долговременном прекращении, то здесь важны те самые нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно", - сказал Песков.
Когда в марте президент США Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня в начатой Россией против Украины войне, Путин выдвинул ряд абсурдных условий.
К ним относятся запрет на использование Украиной паузы для перегруппировки и перевооружения своих сил, а также запрет на поставки западного оружия в Киев. Никаких уступок взамен он не предлагал.
Как уже сообщалось, в понедельник Путин объявил перемирие в одностороннем порядке с 8 до 10 мая.
Песков назвал предложение диктатора "жестом хорошей воли", в свою очередь Зеленский заявил, что сообщение Путина о перемирии - "очередная попытка манипуляции".
Украина, реагируя на сообщение Путина о 72-часовом прекращении огня, выдвинула встречное предложение объявить незамедлительное и длительное прекращение огня.
"Если Россия действительно хочет перемирия, то огонь нужно прекратить незамедлительно", - указал в Х глава МИД Украины Андрей Сибига.
Украина готова поддержать постоянное, стабильное и всеобъемлющее прекращение огня, подчеркнул Сибига, добавив, что первоначальное прекращение огня должно продлиться не менее 30 дней, а не только до тех пор, пока Москва проводит военные парады.
Администрация президента США Дональда Трампа также выразила недовольство предложением России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хочет постоянного прекращения огня и что трехдневного прекращения огня недостаточно.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!