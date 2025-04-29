Кремль отверг предложение Зеленского о 30-дневном прекращении огня

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указал, что в случае долгосрочного перемирия нужно принять во внимание "нюансы".

"Если говорить о долговременном прекращении, то здесь важны те самые нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно", - сказал Песков.

Когда в марте президент США Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня в начатой Россией против Украины войне, Путин выдвинул ряд абсурдных условий.

К ним относятся запрет на использование Украиной паузы для перегруппировки и перевооружения своих сил, а также запрет на поставки западного оружия в Киев. Никаких уступок взамен он не предлагал.

Как уже сообщалось, в понедельник Путин объявил перемирие в одностороннем порядке с 8 до 10 мая.

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Песков назвал предложение диктатора "жестом хорошей воли", в свою очередь Зеленский заявил, что сообщение Путина о перемирии - "очередная попытка манипуляции".

Украина, реагируя на сообщение Путина о 72-часовом прекращении огня, выдвинула встречное предложение объявить незамедлительное и длительное прекращение огня.

"Если Россия действительно хочет перемирия, то огонь нужно прекратить незамедлительно", - указал в Х глава МИД Украины Андрей Сибига.

Украина готова поддержать постоянное, стабильное и всеобъемлющее прекращение огня, подчеркнул Сибига, добавив, что первоначальное прекращение огня должно продлиться не менее 30 дней, а не только до тех пор, пока Москва проводит военные парады.

Администрация президента США Дональда Трампа также выразила недовольство предложением России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хочет постоянного прекращения огня и что трехдневного прекращения огня недостаточно.