Видео Серьезная авария в Плявниеках: в столкновении мотоцикла и авто пострадал человек

Вечером в понедельник, 28 апреля, в Риге произошла серьезная авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля, о чем свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях.
По данным Sadursme, который собирает информацию очевидцев, серьезное столкновение между автомобилем и мотоциклом произошло в районе Плявниеки у торгового центра Tālava.
Согласно рассказам очевидцев, мотоциклист ехал прямо, когда автомобиль внезапно начал поворачивать налево. В результате мотоциклиста отбросило примерно на три-четыре метра вперед, а сам мотоцикл отлетел на расстояние до 10 метров.
Государственная полиция сообщила порталу TVNET, что 28 апреля в 19:40 на улице Сахарова в Риге произошло столкновение между автомобилем Volkswagen Sharan и мотоциклом Kawasaki.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!