Видео Серьезная авария в Плявниеках: в столкновении мотоцикла и авто пострадал человек

По данным Sadursme, который собирает информацию очевидцев, серьезное столкновение между автомобилем и мотоциклом произошло в районе Плявниеки у торгового центра Tālava.

Согласно рассказам очевидцев, мотоциклист ехал прямо, когда автомобиль внезапно начал поворачивать налево. В результате мотоциклиста отбросило примерно на три-четыре метра вперед, а сам мотоцикл отлетел на расстояние до 10 метров.

Государственная полиция сообщила порталу TVNET, что 28 апреля в 19:40 на улице Сахарова в Риге произошло столкновение между автомобилем Volkswagen Sharan и мотоциклом Kawasaki.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.