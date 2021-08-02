Российский блогер, который сымитировал приступ от ковида, получил 2 года и 4 месяца колонии
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Блогер, который сымитировал приступ от ковида, получил 2 года и 4 месяца колонии
Пресненский районный суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, который в 2020 году устроил розыгрыш про коронавирус в московском метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.
Суд признал Джаборова виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Двое других фигурантов дела – Станислав Мелихов и Артур Исаченко – приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому.
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