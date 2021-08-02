Российский блогер, который сымитировал приступ от ковида, получил 2 года и 4 месяца колонии

В этом выпуске:

Польша согласилась принять белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую. Она уже получила визу и собирается просить политического убежища. Чем закончился главный политический скандал Олимпиады?

Бывшую главу штаба Навального в Мурманске задержали на выходе из больницы. После принудительной госпитализации ее отвезли в суд. Сама Виолетта Грудина держит голодовку и жалуется на плохое самочувствие.

Блогер, который сымитировал приступ от ковида, получил 2 года и 4 месяца колонии. Мэр Москвы, который обязал компании привить 60% сотрудников, сказал, что проверять это власти не будут.

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев вернулся в страну. Добровольно или принудительно, пока неизвестно. Но его сразу же доставили на допрос - Акаев проходит фигурантом уголовного дела.

В Афганистане продолжаются интенсивные бои между правительственными войсками и движением "Талибан". Тысячи людей вынуждены бежать в соседние страны.

Блогер, который сымитировал приступ от ковида, получил 2 года и 4 месяца колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, который в 2020 году устроил розыгрыш про коронавирус в московском метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

Суд признал Джаборова виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Двое других фигурантов дела – Станислав Мелихов и Артур Исаченко – приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому.

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