На латвийско-белорусской границе может быть объявлена чрезвычайная ситуация

В то время как число задержанных в Литве иностранцев превысило три с половиной тысячи, в этом году латвийско-белорусскую границу нелегально пересекли 27 иммигрантов. Хотя на границе с Латвией нет кризиса, в Министерстве внутренних дел Мартиньш Штейнс оценивает, следует ли объявлять режим чрезвычайной ситуации.

Министры внутренних дел планируют в ближайшее время обсудить с премьер-министром идею объявления чрезвычайной ситуации. Поскольку проблема миграционного кризиса в Литве накаляется, приграничные самоуправления Латвии также задаются вопросом, не придется ли им спешить на помощь при ухудшении ситуации в Латвии.

"Должны быть новые планы. Есть определенные вещи, чтобы наши жители были в безопасности. Определенные структуры откликнулись, мы договорились, что будем встречаться регулярно", - подчеркивает председатель Краславской думы Гунарс Упениекс.

ReTV подтвердил, что встречи с представителями органов государственной безопасности состоялись и ожидаются на этой неделе в Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсском самоуправлении. Местные власти интересует, не придется ли им, как в Литве, предлагать жилье, если ситуация обострится.

"Это было заседание, чтобы уменьшить беспокойство и ответить на все вопросы местных самоуправлений. Мы обсудили процессы координации процедур возмещения затрат, если нам придется участвовать в обеспечении различных мер: проживание, питание, санузлы и другое, - говорит Мартиньш Штейнс.

Уже сообщалось, что границу Литвы с территории Беларуси в этом году пересекли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем за весь 2020 год.

Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившийся поток миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.