Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, школьникам, возможно, придется носить маски

"Я допускаю, что в какой-то момент в определенной эпидемиологической ситуации нам придется считаться с необходимостью надеть маски", - сказал политик.

Комментируя намерение Министерства образования и науки продолжать очное обучение в осеннем семестре независимо от кумулятивного показателя Covid-19 в конкретном муниципалитете, Ашераденс признал, что дети должны ходить в школу, и единственной причиной для перехода на удаленное обучение может быть активная вспышка заболевания в школе. В этом случае, если учителя вакцинированы, достаточно было бы на неделю прервать очное обучение, но, если учителя не привиты, "проблема будет намного шире", сказал Ашераденс.