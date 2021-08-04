В честь создательницы вакцины AstraZeneca сделали куклу Барби

Сара Гилберт, вакцинолог из Оксфордского университета, сказала, что поначалу было очень странно видеть куклу с собственным лицом, но она выразила надежду, что это побудит детей заниматься наукой.

"Я хочу, чтобы кукла, изображающая меня, познакомила детей с профессиями, о которых они могут не знать, например, с профессией вакцинолога. Я действительно хочу вдохновить следующее поколение девочек сделать карьеру в области науки и техники, и я надеюсь, что дети, которые увидят мою Барби, поймут, насколько жизненно важна научная работа для помощи окружающему миру", - сказала она BBC.

Профессор Сара Гилберт начала работу над вакциной от Covid-19 в начале 2020 года, когда новый вирус только появился в Китае. Вакцина Oxford-AstraZeneca, разработанная при ее участии, в настоящее время используется более чем в 170 странах по всему миру, более широко, чем любая другая вакцина.

Кукла, изображающая 59-летнюю Гилберт, - одна из шести Барби, с помощью которых Mattel хочет почтить женщин, работающих в сфере науки и технологий.

Barbie launches six new dolls celebrating female scientists — including an Australian doctor https://t.co/q56DacmN6P — ABC News (@abcnews) August 4, 2021

Кроме того, в серию входит кукла, изображающая австралийского врача Кирби Уайт, которая помогла создать многоразовую защитную одежду для медицинских работников. Бразильский ученый-биомедик Жаклин Гус де Хесус, которая помогла проследить геном штамма коронавируса, возникшего в Бразилии, также получила свою куклу.

Эми О'Салливан, медсестра скорой помощи из США, которая лечила первого пациента с Covid-19 в больнице Вайкофф в Нью-Йорке, и Одри Круз, врач из Лас-Вегаса, которая боролась с дискриминацией, также получили своих кукол. Mattel выбрала в качестве образца для подражания Чику Стейси Ориува, президента канадской психиатрической больницы и активистку, потому что она помогла бороться с расизмом в сфере здравоохранения, сообщает Reuters.

"Барби - это дань уважения всем работникам на передовой, которые принесли огромные жертвы в борьбе с пандемией и вызовами, которые она принесла. Чтобы пролить свет на их усилия, мы делимся их историями, чтобы побудить будущие поколения следовать за этими героями и вносить свой вклад", - сказала The Guardian Лиза Макнайт, вице-президент и руководитель отдела по производству кукол компании Mattel.

В последние годы Mattel отреагировала на критику, что куклы Барби представляют нереалистичный образ женщины, созданием кукол, представляющих разные сферы жизни, и поэтому теперь доступны Барби, представляющие пожарных, врачей и астронавтов, а также куклы с разным цветом кожи и формой тела.