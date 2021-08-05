Фото ⟩ Как быстро и легко очистить лисички от песка и земли?

Из архива RUS TVNET

Пользовательница Facebook поделилась своим методом того, как быстро и просто почистить лисички от грязи и соринок.

Что для этого нужно? Лисички, мука и холодная вода.

Грибы нужно выложить в какую-нибудь миску, посыпать мукой (2 столовые ложки на 1 кг грибов) и залить холодной водой так, чтобы они в ней плавали. Перемешать несколько раз руками, а затем достать грибы и слить воду.

Весь мусор должен будет осесть на дне миски.

В комментариях под публикацией многие признали, что этот способ действительно работает и позволяет сэкономить время на чистке этих грибов.