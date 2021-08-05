Пн, 11.07.2022
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Лиана Епифанова, журналист, редактор соцсетей RUS TVNET
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Фото ⟩ Как быстро и легко очистить лисички от песка и земли?

ФОТО: Depositphotos

Приходилось ли вам чистить от соринок целую корзинку лисичек? И ведь иногда этот процесс может быть очень долгим. Открыт способ, как их чистить! 

Из архива RUS TVNET

Пользовательница Facebook поделилась своим методом того, как быстро и просто почистить лисички от грязи и соринок. 

Что для этого нужно? Лисички, мука и холодная вода. 

Грибы нужно выложить в какую-нибудь миску, посыпать мукой (2 столовые ложки на 1 кг грибов) и залить холодной водой так, чтобы они в ней плавали. Перемешать несколько раз руками, а затем достать грибы и слить воду. 

Весь мусор должен будет осесть на дне миски. 

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В комментариях под публикацией многие признали, что этот способ действительно работает и позволяет сэкономить время на чистке этих грибов. 

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