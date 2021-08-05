Правительство Эстонии уточнило новые коронавирусные ограничения

Также уточняется, что люди в возрасте до 18 лет могут принимать участие в молодежной работе и обучении по интересам, а также заниматься спортом и тренироваться без ограничения количества участников.

Богослужения и религиозные обряды

С 9 августа публичные богослужения и религиозные обряды смогут проводиться при одновременном участии до 50 человек или при условии половинной заполняемости помещения. Ковид-сертификат у участников службы проверять будет не обязательно, но все остальные требования, такие как ношение масок, рассредоточенность людей, дезинфекция и прочее, продолжат действовать.

Данное исключение не коснется проводимых в церквях концертов, к которым будут применяться общие требования к безопасности мероприятий. Это означает, что если число участников превышает 50, то проход разрешается только по предъявлении ковид-сертификата.

Паромы на внутригосударственных маршрутах

Ковид-сертификаты также не нужно будет проверять в местах общественного питания на внутригосударственных паромах. Там также не будет действовать ограничение на максимальное число людей в помещении, однако обязанность носить маску на пароме сохраняется.

Занятия спортом, тренировки, деятельность и образование по интересам, курсы и работа с молодежью

Также в распоряжении правительства уточняется, что в сфере образования по интересам, молодежной работы, курсов повышения квалификации и дополнительного обучения, а также при занятиях спортом и тренировках от детей и подростков до 18 лет не будут требовать ковид-сертификат при числе участников мероприятия более 50.