Правительство Эстонии уточнило новые коронавирусные ограничения

Также уточняется, что люди в возрасте до 18 лет могут принимать участие в молодежной работе и обучении по интересам, а также заниматься спортом и тренироваться без ограничения количества участников.
Богослужения и религиозные обряды
С 9 августа публичные богослужения и религиозные обряды смогут проводиться при одновременном участии до 50 человек или при условии половинной заполняемости помещения. Ковид-сертификат у участников службы проверять будет не обязательно, но все остальные требования, такие как ношение масок, рассредоточенность людей, дезинфекция и прочее, продолжат действовать.
Данное исключение не коснется проводимых в церквях концертов, к которым будут применяться общие требования к безопасности мероприятий. Это означает, что если число участников превышает 50, то проход разрешается только по предъявлении ковид-сертификата.
Паромы на внутригосударственных маршрутах
Ковид-сертификаты также не нужно будет проверять в местах общественного питания на внутригосударственных паромах. Там также не будет действовать ограничение на максимальное число людей в помещении, однако обязанность носить маску на пароме сохраняется.
Занятия спортом, тренировки, деятельность и образование по интересам, курсы и работа с молодежью
Также в распоряжении правительства уточняется, что в сфере образования по интересам, молодежной работы, курсов повышения квалификации и дополнительного обучения, а также при занятиях спортом и тренировках от детей и подростков до 18 лет не будут требовать ковид-сертификат при числе участников мероприятия более 50.
В случае, если количество участников превышает установленное, с 9 августа лица старше 18 лет должны доказать, что не являются носителями вируса. Это означает, что в спорте, тренировках, досуге и образовании, курсах повышения квалификации лица старше 18 лет должны доказать, что не являются носителями вируса, если в помещении более 50 участников, а на улице - более 100 человек.