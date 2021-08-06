Прошла конференция "Человеческое достоинство: фундаментальная ценность демократического правого государства"

В практике латвийских судов все чаще делается отсылка на одну из основополагающих ценностей Латвии и Европейского Союза - человеческое достоинство. Хотя концепция человеческого достоинства глубоко укоренилась в фундаментальных ценностях Европы, в Латвии эта концепция приобрела общественную значимость только недавно.

Постановления Конституционного суда Латвийской Республики за последние пять лет указывают на несколько важных нюансов человеческого достоинства. Право человека на жизнь, полную человеческого достоинства, право человека жить в благоприятной для человека среде, а также право человека на признание семьи.

Цель конференции - привлечь внимание общественности и профессионалов к всеобъемлющему характеру концепции человеческого достоинства во многих вопросах прав человека, поэтому конференция проходит во время Baltic Pride 2021.

Содержание конференции специально предназначено для юристов, ученых, философов, политиков и других заинтересованных сторон, чтобы внести свой вклад в создание смелого и достойного общества.

В конференции приняли участие ведущие латвийские и европейские эксперты и ученые, чтобы дать широкое, но в то же время очень целенаправленное понимание концепции человеческого достоинства и ее применения.

Конференция проходила на двух языках: латышском и английском.