TVNET Grupa: Мы не можем и не должны оставаться в стороне, когда игнорируют наших соратников

На "Балтийском бизнес-форуме многообразия" спикеры сосредоточились на гендерном равенстве, проблемах ЛГБТ, людях с ограниченными возможностями, а также этнических и расовых проблемах (включая миграцию и беженцев). Они подчеркнули необходимость построения все более открытого общества, в котором ни один член общества не будет подвергаться дискриминации или исключению.

"И это один из тех случаев, когда мы собираемся вместе и делаем все возможное, чтобы улучшить жизнь тех, кто в настоящее время не имеет этого опыта в Латвии",

Эгле выступил на конференции. Он отметил, что неделя прайда - это одна из возможностей для этих людей публично заявить о несправедливости, направленной против них. Цель этой недели - также привлечь внимание к этой несправедливости и попытаться предотвратить ее.

В то же время как Эгле, так и многие другие спикеры отметили, что в современном обществе все больше и больше людей осознают, что определение их пола или сексуальной ориентации основано на их выборе, а не на порядке, установленном в обществе.

"Мы не можем и не должны оставаться в стороне в то время, когда все больше и больше людей открывают для себя разнообразие - согласно шкале Кинси, большая часть молодого поколения сегодня не связывает себя строго с одним полом", - добавил Эгле.

Галерея: Конференция "Think Diversity - Балтийский бизнес-форум многообразия"

На конференции представители различных компаний, в том числе Эгле, выразили убежденность в том, что разнообразие является одной из основных ценностей нашего общества, и именно лидеры общественного мнения и бизнес-лидеры имеют возможность распространять это послание. Эгле добавил: "Разнообразие - одна из основных ценностей TVNET Grupa.

Под этим мы подразумеваем, что мир не монохромен, он другой, изменчивый и красочный, как и сама жизнь".

Спикеры также подчеркнули, что требуется мужество, чтобы вслух выразить такое убеждение, и поблагодарили всех, кто смог его найти, чтобы стать официальными сторонниками Baltic Pride 2021.

"Часто требуется мужество, что является одной из ценностей нашей компании. Поэтому я призываю вас всегда помнить, что активная поддержка и действия для тех, кто не может полноценно жить в Латвии и странах Балтии, - это наш долг, чтобы сделать общество лучше", - сказал Эгле.

В конце своего выступления Эгле поделился цитатой известного диссидента Гунарса Астры: "Я верю, что это время исчезнет, ​​как злой кошмар".