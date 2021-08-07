Словакия откажется от использования российской вакцины "Спутник V"
Власти Словакии объявили о прекращении вакцинации российской вакциной "Спутник V" 31 августа.
Власти Словакии объявили о прекращении вакцинации российской вакциной "Спутник V" 31 августа.
Словакия получила 200 тысяч доз вакцины из России, но решила использовать только 40 тысяч. Минздрав Словакии месяц назад сообщил, что Россия выкупила оставшиеся дозы.
Покупка вакцины, не зарегистрированной в Евросоюзе, вызвала скандал и привела к отставке премьер-министра Игоря Матовича. Позже он стал министром финансов.