Сб, 7.08.2021
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Ансис Эгле, руководитель отдела маркетинга TVNET Grupa

Словакия откажется от использования российской вакцины "Спутник V"

ФОТО: AFP PHOTO / PRESS OFFICE OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO / HANDOUT

Власти Словакии объявили о прекращении вакцинации российской вакциной "Спутник V" 31 августа.

Словакия получила 200 тысяч доз вакцины из России, но решила использовать только 40 тысяч. Минздрав Словакии месяц назад сообщил, что Россия выкупила оставшиеся дозы.

Покупка вакцины, не зарегистрированной в Евросоюзе, вызвала скандал и привела к отставке премьер-министра Игоря Матовича. Позже он стал министром финансов.


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