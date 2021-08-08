Протесты против ограничений: во Франции на улицы вышли почти четверть миллиона человек

Аналогичные, но менее масштабные акции протеста прошли в субботу и в Италии.

Во Франции закон о "ковид-паспортах" был принят в конце июля и вступит в силу 9 августа.

Президент Эммануэль Макрон и его правительство объясняют, что новые меры необходимы для защиты групп высокого риска и больниц, а также для предотвращения новых карантинов, когда повысится распространение инфекции.

С 21 июля ковид-паспорт требуется для посещения кинотеатров, театров, музеев и других культурных объектов, а с понедельника он также потребуется для входа в рестораны, поезда, самолеты и многие общественные места.

Чтобы получить такой паспорт, нужно иметь доказательство пройденного полного курса вакцинации, недавнего отрицательного результата теста или недавнего выздоровления от Covid-19.

"Ковид-паспорт" "Паспорт здоровья" также потребуется для посетителей торговых центров, больниц и пансионатов.

Первоначально требование будет распространяться на взрослых, а с 30 сентября - на всех жителей старше 12 лет.

Критики закона, организовывающие протесты на выходных уже в течение четырех недель, считает, что это угрожает гражданским свободам.

В протестах против этого закона во Франции в субботу приняли участие примерно 237 000 человек, 17 000 из которых протестовали в Париже, сообщило Министерство внутренних дел страны. Это были самые масштабные протесты против нового закона.

Протесты в основном носили мирный характер с несколькими отдельными инцидентами. По данным МВД, по всей стране во время протестов было задержано 35 человек, семь полицейских получили легкие ранения.

Италия

В нескольких городах Италии в субботу также прошли акции протеста против новых правил, требующих "зеленых паспортов" для посещения закрытых мероприятий и учителей.

На демонстрацию в центре Рима собралось более 1000 человек, в Милане протестовали несколько тысяч.

В Италии с пятницы люди, которые хотят посетить кинотеатры, музеи, рестораны и пр., должны предъявить "зеленый паспорт", расширенную версию цифрового ковид-сертификата Европейского Союза (ЕС).

"Зеленый паспорт" удостоверяет, что человек получил хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, переболел коронавирусом или недавно получил отрицательный результат теста на Covid-19.