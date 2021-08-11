"Самые хитрые самки выживут": скандальный психолог Степанова о манипуляции и бедных женщинах

Вероника Степанова – психолог, Youtube-блогер, который практикует в онлайн-среде. Ее называют самым известным и скандальным психологом Рунета. У нее есть научная степень кандидата психологических наук.

В 2012 году Вероника создала Youtube-канал и начала снимать видео на психологические темы.

Популярными темами для видеороликов стали патопсихология, неврозы, личностные конфликты, секс, измены и другие насущные вопросы. Самые популярные видео Вероники Степановой посвящены интимным отношениям ("Пять правил отличного секса" и "Как влюбить в себя любого мужчину (любую женщину)" набрали больше 7 миллионов просмотров на двоих).

Сейчас на канале Степановой около двух миллионов подписчиков.

В профессиональных кругах Степанову называют секс-гуру, лжепсихологом, а также "Еленой Малышевой на максималках".