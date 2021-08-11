"Самые хитрые самки выживут": скандальный психолог Степанова о манипуляции и бедных женщинах

"Это шоу. Это психология, которая граничит с перформансом, это выступление, яркие эмоции. Тут очень много чего примешано. В противном случае ты получишь три своих просмотра и будешь причислена к остальным академическим скучным мышкам", - объяснила Степанова Ксении Собчак.
Ксения Собчак также спросила о профессиональной этике психологов и ее работе. Собчак упомянула историю с пациентом Степановой Жориком, которого она довела до "непростого психологического состояния" - глубокой депрессии. Она ответила, что таким образом хотела показать ошибки и неправильные действия психологов. На вопрос, этично ли такое говорить на публику, Степанова сказала, что "сейчас бы не стала так делать".
"Когда я снимаю какие-то свои видео, то я могу что-то умолчать или что-то опустить. Что касается Жорика, это был мой друг, с которым мы дружили. Я решила на нем поучиться, он и согласился. У него были проблемы с девушками, а я решила ему помочь", - сказала она.
Ксения Собчак спросила у психолога, зачем она учить людей манипуляции.
"Это не про хорошо или плохо. Для чего-то это хорошо, для чего-то плохо. Манипуляция - это инструмент. Ты берешь какую-то крайность, а крайности есть везде. Это просто те моменты, которые ты в определенной ситуации можешь использовать, а можешь не использовать. Та же самая улыбка может быть инструментом манипуляции", - отметила Степанова.
Степанова также согласилась с Ксенией Собчак, что учить манипуляции, значит учить врать.
"Это жизнь, она не состоит из такого жесткого "хорошо" и "плохо". Это определенный путь, где нужно быть очень гибким. И в какой-то момент можно использовать ложь во спасение", - сказала она.
На вопросы об уроках манипуляции для женщин, психолог сказала, что у простых бедных женщин нет другого способа выбиться в люди, кроме как задействовать свою хитрость.
"Самые хитрые самки выживут, которые будут прибегать к манипуляциям", - заявила она.
Когда Ксения Собчак осудила деятельность Степановой, та ответила: "Ты можешь себе позволить жить без манипуляций со своими мужчинами, и спокойно Костик (Константин Богомолов - прим. ред.) побежит. Ты сейчас, Ксюша, можешь прибедняться сколько угодно, у тебя отец Анатолий Собчак, ты кандидат в президенты. Ты уверена, что это твоя заслуга? Если бы ты была девочка из Серожопинска, ты была бы кандидатом в президенты? Ты хочешь сказать, что Валя Иванова и Ксюша Собчак имеют абсолютно равные права?".
Степанова, которая сейчас живет в Мексике, назвала причину отъезда из России.
Психолог рассказала, что заметила четкую корреляцию между тем, насколько свободно она может высказываться, и тем, где она живет. По ее словам, чем ближе она находится к России, тем скованнее себя чувствует. Психолог объяснила, что на родине она сталкивается с критикой со стороны родных, друзей и коллег.
О сексуальной ориентации известных лиц
Вероника Степанова объяснила, почему говорит о якобы нетрадиционной сексуальной ориентации некоторых российских звезд. Например, шоумена Александра Гудкова, журналиста Юрия Дудя, певицы Земфиры и актрисы Ренаты Литвиновой. Собчак предположила, что подобные видео Степановой могут навредить известным лицам. Блогер отметила, что каждое подобное видео начинает с фразы: "Я сейчас буду фантазировать".
Она добавила, что рассуждения об ориентации известных лиц - ее "эротические фантазии", которыми приятно делиться с аудиторией.
На вопрос, зачем делиться этими фантазиями публично, Степанова ответила: "Я свободный человек, я говорю очень много чего. Я люблю делиться со зрителями этим".
Собчак при этом подчеркнула, что не будет специально "разоблачать" сексуальную ориентацию человека, так как это его личное дело.
Видео: Youtube-шоу "Осторожно, Собчак" с Вероникой Степановой