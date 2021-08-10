В Эстонии автомобиль насмерть сбил человека

Сообщение о тяжелом ДТП в волости Эльва в деревне Кирепи поступило за несколько минут до 15 часов. Работавший на месте тартуский полицейский Кууно Киудорф сказал, что как автомобиль, так и пешеход двигались по шоссе Тарту-Йыхви-Валга в сторону Валга, когда перед автомобилем неожиданно с правой обочины пешеход, вероятно, стал переходить дорогу.

"Пешеход двигался по правой обочине дороги спиной к приближающимся сзади автомобилям и шел в находящийся рядом магазин. По предварительной информации, местный пожилой мужчина не убедился в том, что дорогу можно перейти безопасно, и вышел прямо перед двигавшимся с ним в одном направлении, из Тарту в сторону Валга, автомобилем Volvo. Водитель пытался избежать наезда и резко повернул влево, но этот маневр, к сожалению, не позволил избежать столкновения. 71-летний пешеход в результате получил такие тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия", - описал случившееся полицейский.

Киудорф сообщил, что водитель Volvo был трезв и у него есть водительские права. Он в ДТП не пострадал. Был ли трезв пешеход, будет выяснено в ходе экспертизы. Дорога на месте происшествия покрыта асфальтом и в момент аварии она была сухой. Видимость и погодные условия были хорошими. Максимально разрешенная скорость на этом участке составляет 90 км/ч.