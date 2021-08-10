В Эстонии автомобиль насмерть сбил человека
Сегодня, 10 августа, днем в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в волости Эльва произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб человек, пишет Rus.Postimees.
Сегодня, 10 августа, днем в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в волости Эльва произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб человек, пишет Rus.Postimees.
Сообщение о тяжелом ДТП в волости Эльва в деревне Кирепи поступило за несколько минут до 15 часов. Работавший на месте тартуский полицейский Кууно Киудорф сказал, что как автомобиль, так и пешеход двигались по шоссе Тарту-Йыхви-Валга в сторону Валга, когда перед автомобилем неожиданно с правой обочины пешеход, вероятно, стал переходить дорогу.
"Пешеход двигался по правой обочине дороги спиной к приближающимся сзади автомобилям и шел в находящийся рядом магазин. По предварительной информации, местный пожилой мужчина не убедился в том, что дорогу можно перейти безопасно, и вышел прямо перед двигавшимся с ним в одном направлении, из Тарту в сторону Валга, автомобилем Volvo. Водитель пытался избежать наезда и резко повернул влево, но этот маневр, к сожалению, не позволил избежать столкновения. 71-летний пешеход в результате получил такие тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия", - описал случившееся полицейский.
Киудорф сообщил, что водитель Volvo был трезв и у него есть водительские права. Он в ДТП не пострадал. Был ли трезв пешеход, будет выяснено в ходе экспертизы. Дорога на месте происшествия покрыта асфальтом и в момент аварии она была сухой. Видимость и погодные условия были хорошими. Максимально разрешенная скорость на этом участке составляет 90 км/ч.
Полицейский напоминает, что по шоссе нужно идти по левой стороне дороги, чтобы обеспечить собственную безопасность и обзор происходящего в дорожном потоке. "Если необходимо перейти дорогу по трассе с интенсивным движением, необходимо учитывать, что скорость транспортных средств там высокая, поэтому необходимо быть полностью уверенным в безопасности перехода через дорогу. Для этого нужно выбрать безопасный участок с хорошей видимостью и убедиться, что вы успеете добраться до другой стороны", - сказал Киудорф.