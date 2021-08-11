Ср, 11.08.2021
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Валерий Цепкало, белорусский государственный деятель

В Японии молодые родители отправляют родственникам мешки с рисом в виде младенцев. Зачем?

В Японии стала популярной необычная услуга: родители отправляют своим родственникам мешки с рисом в виде их новорожденных детей. Об этом рассказывает The Guardian.

Вес этих мешков с рисом равен тому, сколько весят настоящие младенцы, а на упаковке обычно размещают фотографию с лицом ребенка. Согласно информации издания, услуга распространилась на фоне пандемии, поскольку молодые родители нередко не имеют возможности навестить родных, чтобы показать своих детей.

Дизайн мешков различается и некоторые из них даже напоминают и/или повторяют форму ребенка, который завернут в одеяло. Делается это для того, чтобы люди могли лучше представить, каково держать новорожденного на руках.

В свою очередь, количество риса равно весу малыша при рождении. Кроме того, цена мешка зависит от его веса. Цены могут быть разными, кто-то берет за грамм риса иену. Esquire пишет, что за упаковку весом 3,5 кг придется заплатить около 2,3 тысячи рублей (примерно 26 евро).

"Впервые эта идея пришла мне в голову около 14 лет назад, когда родился мой собственный сын и я подумал о родственниках, которые жили далеко и не могли приехать и повидаться с ним. Так мы решили сделать мешки с рисом такого же веса и формы, что и у ребенка, чтобы родственники могли взять его на руки и порадоваться", - приводит издание слова владельца магазина риса Наруо Оно.

После положительных откликов клиентов продавец понял, что услуга станет популярной и открыл продажу таких младенцев по всей стране. 

А теперь уже и доступны "свадебные" мешки с рисом:

"Жених и невеста могут подарить своим родителям мешки риса с их фотографиями, сделанными во время их младенчества, - чтобы выразить признательность за то, что они их родили". 

Со временем "свадебные" мешки стали еще популярнее тех, что рассылают в честь рождения младенца.


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