"Эмигрирую снова, но не через Беларусь": как из Минска обратно в Ирак улетала первая группа мигрантов

"Деньги в Беларуси тратили на еду и транспорт"

У стоек регистрации на рейс "Минск - Багдад" видим большую очередь людей. В основном это молодые мужчины, но есть и женщины, дети и пожилые люди. Регистрацией на рейс занимаются сразу четыре стойки ещё за два часа до вылета.

Пытаемся заговорить с людьми у стоек. Многие не говорят по-английски, поэтому завязать общение сложно. Всё же находим компанию разговорчивых мужчин, которые уже прошли регистрацию на рейс.

Поскольку общаться пришлось с помощью переводчика в телефоне, многие моменты уточнить не получается. К тому же собеседникам очевидно больше хочется рассказать о тяжёлом положении в Ираке и опасности, от которой они бегут, чем о том, что они пережили в Беларуси и на границе с Литвой.

"Я продал всё в Ираке. Мы потеряли всё. В Ираке нам угрожают ополченцы. Моему отцу и братьям тоже угрожают. Я живу в опасности в своей стране и подвергся попытке мошенничества, - говорит один из мужчин. - Деньги в Беларуси тратили на еду и транспорт. Три раза платили за такси, чтобы проехать к границе".

В какой стране собеседника пытались обмануть, узнать не удаётся. На вопрос, помогал ли кто-то беженцам в Беларуси, компания отвечает, что нет. Правда, перед этим они немного замялись и поговорили между собой.

Рядом работают журналисты "Нью-Йорк Таймс".

"Мне кажется, что они платили в Ираке. Говорят, Лукашенко помог им с безвизовым режимом", - отмечает коллега.

"Буду эмигрировать снова, но не через Беларусь"

В разговоре с Еврорадио беженцы хвалят Беларусь.

"Хорошая страна. Белорусская армия очень хорошая. В Литве нас избили, сломали наши телефоны и бросили в воду", - рассказывает беженец и показывает небольшую ссадину на ноге.

"Когда я приеду свою страну, я не задержусь там надолго. Постараюсь снова эмигрировать, потому что моё пребывание там очень опасно для меня и моей семьи. Через Беларусь больше не буду пытаться попасть в Европу. Через Турцию", - говорит другой мужчина и показывает видео с камер видеонаблюдения, где на кого-то нападают. Говорит, что в ролике он, а видео снято в Ираке.

В конце беседы мигранты уточняют, точно ли мы журналисты, и просят рассказать об их проблемах.

"Нам нужен кто-то, чтобы помочь нам. Постарайтесь, чтобы наш голос был услышан".

Подходим ещё к одной группе иракцев, которая просто сидит на бетоне у входа в аэропорт. Они не такие серьезные, как те, с которыми мы беседовали ранее. Говорят, что Беларусь хорошая страна, а Литва - нет.

Пытаемся узнать, почему тогда они не хотят остаться здесь.

"Виза заканчивается. Хочу жену из Беларуси", - смеются беженцы. Узнать ещё что-то содержательное у них не удаётся.

У стоек мы заметили как минимум троих людей в пиджаках, которые что-то объясняют иракским гостям. Они говорят, что являются представителями посольства Ирака в России. От комментариев отказываются.

"Сколько ещё граждан Ирака, которые пытались попасть в Евросоюз через Беларусь, остались здесь? Как много заявок с просьбами о помощи получила миссия посольства"? - настаиваем мы.