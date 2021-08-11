Самые популярные имена последних лет для новорожденных мальчиков в Латвии

Роберт никогда не покидал сотню самых популярных имен, и это имя было популярно во всех регионах Латвии. В свою очередь, Эмиль был популярен в 1920-х и 1930-х в Курземе, Земгале и Видземе. Популярность имени Эмиль с 1995 года (13-е место в 1995 году, 6-е место в 2015 году) может быть связана с художественным фильмом режиссера Вары Браслы "Emīla nedarbi", который был снят в 1985 году.

Но имя Оливер в топ-100 пришло только в 2010 году и быстро стало популярным.

В последующих местах топа стоит много имен, которые не содержат знаков долготы, потому что сегодня это стало важным аргументом в выборе имени. Среди них - Маркус, Даниэл, Адриан, Эрнест и Ральф.

Однако по-прежнему популярны и древние латышские имена со знаками долготы - Карлис (Kārlis) и Екаб (Jēkabs). Кроме того, Карлис особенно популярен в Курземе, а Екаб - в Видземе.

В последние годы Доминик очень распространенное имя для мальчиков, рожденных в Латгале (4-е место), и это было довольно популярное имя мальчиков в Латгале в 1920-х и 1930-х годах. В общем топе Латвии в последние годы Доминик находится на 14-м месте.

В топ-5 имен мальчиков в Латгале попали - Артем, Максим, Марк, Доминик и Дэниел.

С 1918 года топ имен новорожденных мальчиков не покинули 13 имен - Янис, Петерис, Александр, Андрей, Карлис, Эдуард, Роберт, Артур, Эрик, Эдгар, Мартиньш, Михаил и Алексей.

Владимир и Владислав были в топе вплоть до 2015 года, но в последние годы потеряли популярность.