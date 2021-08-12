Сейм подавляющим большинством голосов одобрил ЧС у латвийско-белорусской границы

85 депутатов проголосовали за введение ЧС. При этом никто не голосовал против и не воздержался.

Правительственные решения об объявлении чрезвычайной ситуации уже вступили в силу по решению правительства, а парламент лишь решил, подтвердить или отклонить их.

Контекст

С учетом стремительного роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а также большого количества случаев незаконного пересечения литовско-белорусской границы с 11 августа по 10 ноября объявляется чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

Постановление правительства также предусматривает оказание помощи ГПО Национальными вооруженными силами и Государственной полицией для обеспечения пограничного контроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения ее незаконного пересечения.

Решение правительства предусматривает, что ГПО, Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны использовать предусмотренные процедуры и средства, чтобы удержать лиц от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Постановление правительства предусматривает, что ГПО при констатации факта нелегального пересечения границы имеет право возвращать нарушителя в страну, откуда он пересек границу. Для этого разрешается применять физическую силу и спецсредства.

Правительство также постановило, что заявления от лиц о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса не будут приниматься в подразделениях ГПО и других учреждениях, расположенных на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Национальным вооруженным силам в сотрудничестве с ГПО и Управлением по делам гражданства и миграции поручено обеспечить возможности размещения незаконных иммигрантов, а также лиц, подавших заявки на статус беженца или альтернативный статус.

Министры также уполномочили ГПО и Управление по делам гражданства и миграции применить исключение из закона о государственных закупках для обеспечения возможностей размещения, питания и предметов первой необходимости для иммигрантов из Белоруссии, которые просят убежища.

Эти мероприятия планируется финансировать из средств государственного бюджета, уже выделенных учреждениям на соответствующие цели, а также из средств на непредвиденные расходы.

При необходимости Кабинет министров может принять запросить международную помощь через механизм гражданской защиты Европейского союза, НАТО и других организаций международного сотрудничества.