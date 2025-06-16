В 2021 году, беседуя с газетой Telegraph под псевдонимом «директор K» службы MI5, Блейз Метревели говорила, что угрозу для Британии представляют «действия российского государства — [но] не сама Россия», и что Китай «изменяет мир, что представляет для Британии потрясающие возможности и одновременно угрозу».

Как отмечает обозреватель Би-би-си Фрэнк Гарднер, Метревели возглавит разведку во времена, когда она сталкивается с беспрецедентными и многочисленными трудными задачами.

Во-первых, это опасность, которую представляют собой Россия, Китай, Иран и Северная Корея, которые все активнее сотрудничают между собой в деле подрыва позиций Запада вообще и Британии в частности во всем мире.

«Но есть и проблемы технического рода, — продолжает Гарднер. — В эпоху стремительных цифровых инноваций, когда столько разведданных собирается онлайн и из космоса, MI6 приходится все быстрее крутить педали, чтобы не отстать от времени и обгонять врагов».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова приводит пресс-служба правительства, назвал назначение Метревели историческим и подчеркнул, что работа разведки сейчас важна как никогда.

Ричард Мур, который возглавляет MI6 последние пять лет и уступит этот пост Блейз Метревели, тоже назвал ее назначение историческим.