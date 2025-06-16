Главой британской внешней разведки, известной во всем мире как MI6, впервые в ее 116-летней истории станет женщина — 47-летняя Блейз Метревели.
О назначении Метревели в воскресенье объявила пресс-служба британского правительства.
Она сменит нынешнего руководителя MI6 Ричарда Мура этой осенью.
Блейз Метревели поступила на службу в разведку в 1999 году, еще когда была студенткой Кембриджа.
Сейчас она возглавляет в MI6 отдел технологий и инноваций, то есть является членом руководства разведки, который для публики обозначается буквой Q, а до того занимала разные руководящие посты в службе контрразведки — MI5.
Большую часть своей карьеры разведчицы Блейз Метревели провела на Ближнем Востоке и в Европе. У Метревели грузинские корни.
Шеф разведки тоже имеет буквенное обозначение — C — но при этом он является единственным человеком в службе, чье настоящее имя предается огласке.
MI6 занимается сбором информации за рубежом, противодействием враждебным государствам и борьбой с терроризмом.
Пресс-служба правительства передает слова Метревели о том, что MI6 вместе с контрразведкой MI5 и киберразведкой GCHQ играют важнейшую роль в обеспечении безопасности народа Британии и продвижении британских интересов за рубежом.
«Я буду рада продолжить эту работу бок о бок с отважными сотрудниками и агентами MI6 и многими нашими зарубежными партнерами», — сказала Метревели.
В 2021 году, беседуя с газетой Telegraph под псевдонимом «директор K» службы MI5, Блейз Метревели говорила, что угрозу для Британии представляют «действия российского государства — [но] не сама Россия», и что Китай «изменяет мир, что представляет для Британии потрясающие возможности и одновременно угрозу».
Как отмечает обозреватель Би-би-си Фрэнк Гарднер, Метревели возглавит разведку во времена, когда она сталкивается с беспрецедентными и многочисленными трудными задачами.
Во-первых, это опасность, которую представляют собой Россия, Китай, Иран и Северная Корея, которые все активнее сотрудничают между собой в деле подрыва позиций Запада вообще и Британии в частности во всем мире.
«Но есть и проблемы технического рода, — продолжает Гарднер. — В эпоху стремительных цифровых инноваций, когда столько разведданных собирается онлайн и из космоса, MI6 приходится все быстрее крутить педали, чтобы не отстать от времени и обгонять врагов».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова приводит пресс-служба правительства, назвал назначение Метревели историческим и подчеркнул, что работа разведки сейчас важна как никогда.
Ричард Мур, который возглавляет MI6 последние пять лет и уступит этот пост Блейз Метревели, тоже назвал ее назначение историческим.
«Блейз — высокопрофессиональный сотрудник разведки и руководитель, она — один из лучших наших умов в области технологий», — сказал сэр Ричард.