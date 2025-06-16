Видео В Риге полиция доставила домой пьяную женщину: там находились 5 детей без присмотра и агрессивные собаки

Так как женщина не могла передвигаться своими силами, правоохранители решили сопроводить ее до места жительства.

Когда они постучали в двери квартиры, им открыл несовершеннолетний сын женщины, и сразу же после этого из квартиры выскочили две собаки, которые покусали полицейского. Принимая во внимание укусы, на место происшествия была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), и после осмотра медики констатировали, что полицейского необходимо госпитализировать для проведения обследования. В связи с произошедшим начат административный процесс за несоблюдение требований Закона о защите животных.

В квартире находились и четыре несовершеннолетние дочери женщины. В то же время в жилище царил беспорядок, дети не были обеспечены питанием. Чтобы убедиться в опьянении, мать детей проверили на алкоголь, и проверка показала его наличие. Принимая во внимание, что женщина в таком состоянии не могла позаботиться о пятерых своих детях, полицейские приняли решение вызвать на место происшествия еще одну бригаду NMPD, чтобы оценить состояние здоровья детей.

В ходе осмотра медики констатировали, что у двух детей повышена температура тела и им необходима госпитализация. В свою очередь, остальные дети, так как мать не была в состоянии о них позаботиться, были доставлены в безопасную среду - в кризисный центр. Одновременно с этим информация о ситуации была передана социальной службе и отделу профилактики детских правонарушений RVPP.

Видео полиции: