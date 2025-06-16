В результате ударов Израиля погиб глава разведки Корпуса стражей исламской революции Ирана

Они были убиты в результате ударов по столице Тегерану.

С тех пор, как в пятницу Израиль начал наносить удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, погибло несколько высокопоставленных иранских военных и командиров Корпуса стражей исламской революции.