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В результате ударов Израиля погиб глава разведки Корпуса стражей исламской революции Ирана

Фото статьи

В результате израильских ударов по Ирану в воскресенье погибли глава разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммад Каземи и его заместитель Хассан Мохагег, сообщило иранское государственное телевидение. Об этом пишет BBC.

Они были убиты в результате ударов по столице Тегерану.

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С тех пор, как в пятницу Израиль начал наносить удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, погибло несколько высокопоставленных иранских военных и командиров Корпуса стражей исламской революции.

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