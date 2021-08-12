На дорогах Латвии все еще опаснее, чем в других странах ЕС

Он подчеркнул, что это наглядно подтвердили трагедии на прошлой неделе, когда в ДТП погибли десять человек.

"Безопасность дорожного движения зависит в первую очередь от его участников и их действий. Водители должны быть ответственными, когда двухполосная дорога сменяется однополосной, и необходимо оценить, не является ли обгон слишком большим риском", - сказал Вецтиранс.

В Минсообщения отметили, что за последние двадцать лет количество дорожно-транспортных происшествий в Латвии значительно снизилось - в 2000 году пострадали 265 человек на миллион жителей, а в 2020 году - 69 человек, что почти в четыре раза меньше.

В целом за последние 20 лет ситуация в Латвии с точки зрения сокращения количества смертей на дорогах улучшилась. В то же время в 2020 году Латвия занимала второе место в ЕС по количеству жертв ДТП. Таким образом, повышение безопасности дорожного движения в Латвии стало еще более сложной задачей, так как ЕС поставил цель не позднее 2050 года добиться, чтобы в ДТП вообще не было погибших и тяжело пострадавших.

"Цель Латвии - сократить количество смертей на дорогах на 50% и количество серьезных травм на 50% к 2030 году. Это серьезная задача, которая потребует изменения отношения и общества, и государства и самоуправлений", - сказал Вецтиранс.