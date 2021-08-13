Пт, 13.08.2021
О всех странах, где происходят военные конфликты, так или иначе говорят в ЧВК Вагнера сами солдаты: "А вот бы туда полететь, а вот бы то". Потому что каждая страна, где дается контракт, - это деньги. Естественно, если нет контракта и будешь сидеть [в запасе], - нет денег бывший боец ЧВК "Вагнер"
бывший боец ЧВК "Вагнер"

Талибы захватили Кандагар - второй крупнейший город Афганистана

ФОТО: AFP / Scanpix

Исламистская группировка в Афганистане Талибан, заявила в пятницу, 13 августа, что захватила Кандагар, второй по величине город страны.

"Кандагар полностью завоеван. Моджахеды достигли площади Мучеников в городе", - заявил пресс-секретарь группировки в официально признанном аккаунте Талибана в Twitter.

Заявление талибов об оккупации Кандагара было поддержано неким жителем, который сообщил AFP, что правительственные силы были массово выведены на военный объект за пределами города.

Источник в силах безопасности афганского правительства сообщил в четверг, что боевики Талибана захватили Герат, третий по величине город Афганистана. "Нам пришлось покинуть город, чтобы избежать дальнейшего разрушения", - сообщил источник AFP.


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