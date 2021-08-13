Талибы захватили Кандагар - второй крупнейший город Афганистана
Исламистская группировка в Афганистане Талибан, заявила в пятницу, 13 августа, что захватила Кандагар, второй по величине город страны.
Исламистская группировка в Афганистане Талибан, заявила в пятницу, 13 августа, что захватила Кандагар, второй по величине город страны.
"Кандагар полностью завоеван. Моджахеды достигли площади Мучеников в городе", - заявил пресс-секретарь группировки в официально признанном аккаунте Талибана в Twitter.
Заявление талибов об оккупации Кандагара было поддержано неким жителем, который сообщил AFP, что правительственные силы были массово выведены на военный объект за пределами города.
Источник в силах безопасности афганского правительства сообщил в четверг, что боевики Талибана захватили Герат, третий по величине город Афганистана. "Нам пришлось покинуть город, чтобы избежать дальнейшего разрушения", - сообщил источник AFP.