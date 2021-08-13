"Надо было биткоинов купить": Навальный прокомментировал новое уголовное дело

В посте говорится, что в колонию приезжал следователь и вручил обвинение. "Я несколько раз перечитывал, в перерывах тряся головой и протирая глаза", - пишет Навальный.
Он напоминает, что уголовное дело связано с созданием ФБК в 2011 году, а экстремистской организацией фонд признали лишь в 2021 году.
"Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени", - сообщает Навальный, указывая, что преступление по данной статье УК РФ может быть только умышленным.
"Ну что же, хорошо хоть следователи путинского СК пока не догадались, что я еще и в более раннюю точку времени заглядывал. Думаете, почему динозавры вымерли? Ничего, паззл моего гениального замысла скоро сложится, и вы все поймете. Один только серьезный прокол я допустил, о чем сейчас очень жалею: когда мотался назад в 2011-й регистрировать ФБК, надо было биткоинов купить", - говорится в посте.
Новое уголовное дело, по которому обвиняется Навальный, завели в феврале 2021 года, но известно о нем стало только в конце апреля. По части 2 статьи 239 УК РФ Навальному может грозить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Обвиняемыми по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, также проходят соратники Навального Иван Жданов и Леонид Волков.
Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к реальному сроку - 2,5 года колонии - по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании Yves Rocher.