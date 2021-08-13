"Мы не знали друг друга до прошлого лета". Как белорусы объединились с помощью дворовых чатов, и как власть это пресекает

Во дворах и микрорайонах осенью 2020 года придумывали свои флаги. Доминировали красно-белые цвета ФОТО: BBC

"Это была такого рода психотерапия, которая нам всем тогда была так нужна", - говорит Ксения.

Вскоре во дворах начались концерты. Один раз Ксения шла по улице, и ей понравилась группа, игравшая в другом дворе неподалеку от ее дома. Она позвала музыкантов к ним - и те сразу согласились.

Здесь милиционеры тоже поначалу наблюдали и не вмешивались, иногда демонстративно пригоняли "бусик" (так в Беларуси называют автозаки), но никто не пугался.

Через чат пытались координировать и протестную активность, но быстро стало понятно, что его читают - он поначалу тоже был открытым. Обе попытки собраться вместе и пойти на протестное шествие сорвали силовики.

"Я понимала, что это опасно: администраторов чатов стали ловить еще в сентябре, заставляли удалять их, мне известна пара случаев, когда им вменяли участие в массовых беспорядках. Но я не думала об этом, - говорит Ксения. - Иначе из-за этого страха что-то делать было невозможно".

28 октября 2020 года пришли и за ней. Она проснулась в девять утра от того, что без перерыва звонил домофон. "Я сразу поняла, что это за мной, нормальные люди ко мне в такое время не приходят", - говорит она.

Помог все тот же чат: друзья Ксении подогнали машину прямо к подъезду, дали ей 15 минут на сборы, а потом ей повезло - машина с силовиками уехала. Как выяснилось чуть позже, за хозяйкой арендованной квартиры и последующим обыском.

"Я никогда не верила, что за мной могут прийти, я же не политический деятель, просто завела чатик", - до сих пор удивляется Ксения.

Друзья отвезли ее в приграничный городок, она переночевала у одноклассницы, которую не видела семь лет. "Привет, мне тут уголовка грозит", - поздоровалась с ней Ксения.

Сейчас она живет в одной из стран Европы. "Уровень репрессий победил наше бесстрашие, стало понятно, что это точно надолго, - говорит она. - Власть злится на нас за наши протесты и не успокоится, пока не заткнет".

"Полевые командиры"

Дворовые чаты не существовали автономно, их администраторы знакомились и контактировали между собой. Наряду с маленькими были и чаты на тысячи человек - группы людей из того или иного района.

Мы разговариваем с их координаторами в дополнительно зашифрованном чате, куда можно попасть только по приглашению - ссылке, которая перестает действовать сразу после того, как один раз ей воспользоваться.