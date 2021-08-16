Как метаболизм меняется с возрастом. Новое исследование развенчало старые мифы

Поэтому исследователи скорректировали свои измерения с поправкой на размер тела, чтобы сравнить метаболизм людей разных комплекций и габаритов.

Исследование, опубликованное в журнале Science, выявило четыре фазы метаболизма в жизни:

от рождения до возраста одного года, когда метаболизм меняется от уровня матери ребенка к максимальному в течение всей жизни - на 50% выше, чем у взрослых

легкое замедление к 20 годам, без каких-любо всплесков в период полового созревания, примерно по 3% в год

без изменений в возрасте от 20 до 60 лет

постоянное снижение, с ежегодным падением примерно на 0,7%, которое к 90 годам снижает метаболизм на 26% по сравнению со средним возрастом

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Как и следовало ожидать, в среднем для всего населения эта формула работает, но есть и индивидуальные различия. У некоторых уровень метаболизма на 25% ниже среднего для их возраста, а у других уровень метаболизма на четверть выше, чем ожидалось. Но эти пограничные значения не меняют общей картины, отраженной на графиках, показывающих траекторию скорости метаболизма в течение жизни.

"Это картина, которую мы никогда раньше не видели, и в ней полно сюрпризов, - говорит один из исследователей, профессор Джон Спикман из университета Абердина. - Больше всего меня удивило то, что во взрослом возрасте не происходит никаких изменений - если в среднем возрасте вас "разносит", вы больше не можете винить в этом снижение метаболизма".

Недоедание в детстве

Любопытным оказалось и то, что исследователям обнаружить не удалось.

Метаболического всплеска не было ни во время полового созревания, ни во время беременности, как и не было его замедления во время менопаузы.

Высокий метаболизм в первые годы жизни также подчеркивает, насколько важен этот момент для развития и почему последствия недоедания в детстве могут остаться с вами на всю жизнь.

"Когда люди говорят о метаболизме, они имеют в виду диету и физические упражнения - но на самом деле речь идет о работе вашего тела, его клеток, - сказал Би-би-си профессор Герман Понцер из Университета Дьюка. - В годовалом возрасте они невероятно загружены работой, и когда мы видим снижение с возрастом, мы видим, что клетки перестают работать".

Одним из открытий, которые больше всего удивили Понцера, стал метаболизм младенцев. Он ожидал, например, что у новорожденного младенца будет заоблачно высокий уровень метаболизма - ведь как известно биологам, мелкие животные сжигают калории быстрее, чем более крупные.

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