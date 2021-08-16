Пн, 16.08.2021
Он действует как член правительства, а не как президент, хотя мы знаем, что по Конституции президенты не обладают большой властью. политолог Ивар Иябс о Эгиле Левитсе
политолог Ивар Иябс о Эгиле Левитсе
21

Хаос в аэропорту Кабула - тысячи людей пытаются покинуть страну; есть погибшие
Очевидцы сообщают о стрельбе

ФОТО: -/AFP

В аэропорту Кабула творится настоящий хаос. В воскресенье и понедельник в аэропорту Кабула тысячи людей, как афганцев, так и иностранцев, пытались покинуть страну после того, как афганская столица перешла под контроль талибов.

По меньшей мере три человека погибли при стрельбе в пассажирском терминале аэропорта Кабула, сообщает Wall Street Journal, а канал Al Arabiya сообщает о пяти погибших.

Американские военные начали предупредительные выстрелы в воздух после того, как толпа прорвалась на летное поле аэропорта Кабула, сообщает "Би-би-си".

В социальных сетях опубликованы видеозаписи очевидцев, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы.

Все коммерческие рейсы отменены.

Издание пишет, что по рассказам очевидцев, окровавленные тела лежат на полу в терминале. Американские военные пока никак это не комментировали.

По данным The Guardian, пока боевики "Талибана" захватили президентский дворец, а бывший президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по пути в аэропорт были размещены посты "Талибана".

Аэропорт Хамида Карзая - один из немногих оставшихся путей эвакуации.

Как сообщают местные источники, вечером в воскресенье возле аэропорта раздавались звуки выстрелов.

В понедельник, 16 августа, в аэропорту снова было большое количество людей, пытавшихся сесть в один из самолетов.

Более 60 стран просят разрешить свободный выезд граждан из Афганистана

Более 60 стран мира призвали позволить жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое вечером 15 августа распространил Госдепартамент США.

"Те, кто располагает властью и полномочиями в Афганистане, несут ответственность по защите жизней и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка. Афганцы заслуживают жить в безопасности и в достоинстве. Мы, международное сообщество, готовы помочь им", - говорится в заявлении.

21

Страны призвали открыть дороги, аэропорты и пограничные пункты, а также поддерживать спокойную обстановку в Афганистане.

Заявление подписали:

  • Австралия,
  • Великобритания,
  • Германия,
  • Италия,
  • Канада,
  • Катар,
  • Франция,
  • Южная Корея,
  • Япония

Где находится президент Афганистана - неизвестно!

Тем временем, местонахождение президент Ашраф Гани, который покинул Афганистан в воскресенье, 15 августа - неизвестно. Были сообщения, что он мог улететь в одну из стран Центральной Азии. Однако МИД Таджикистана отрицает прибытие в страну президента Афганистана.

Узбекистан и Казахстан также заявили, что на территории этих стран его нет.

"Самолет с Мухаммадом Ашрафом Гана не входил в воздушное пространство Таджикистана и не приземлялся на его территории. Следует отметить, что Таджикистан не получал запроса из Афганистана", - говорится в заявлении МИД Таджикистана.

Известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в воскресенье после того, как силы талибов осадили столицу страны Кабул.

Газета New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе сообщила, что Ашраф Гани улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками. Позже личный охранник президента подтвердил катарскому телеканалу Аl-Jazeera, что Гани улетел в Ташкент.

Россия начала эвакуировать своих сотрудников в посольстве

Россия эвакуирует часть из около 100 сотрудников посольства Афганистана, сообщил спецпредставитель президента Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов, пишет "Би-би-си".

Известно, что талибы в понедельник, 16 августа, взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле.

Завтра, 17 августа, посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует встретится с представителем талибов, чтобы обсудить безопасность дипломатической российской миссии.

"Он с ним обговорит все детали, каким образом они будут обеспечивать внешнюю охрану и безопасность нашего дипломатического представительства", - уточнил Замир Кабулов.

21

"Талибан" призывает к миру и обещает не трогать иностранцев

Официальный представитель политического бюро "Талибана" Мухаммад Наим сказал в интервью телекомпании Al Jazeera, что талибы хотят жить в мире с другими странами, не намерены вмешиваться в дела соседей и рассчитывают в ответ на невмешательство в дела Афганистана.

ФОТО: SHAKIB RAHMANI/Scanpix

Мухаммад Наим утверждает, что талибы гарантируют безопасность граждан и иностранных миссий в Афганистане, а также готовы к диалогу.

Наим также сказал, что талибы будут уважать и права женщин и меньшинств - но только в рамках шариата.

21

О форме государственного строя в Афганистане, по словам представителя "Талибана", они объявят в скором времени.

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что допустили ошибку в прогнозах

"Это факт, мы видим, что эти (правительственные) силы не смогли защитить страну. И все произошло быстрее, чем мы ожидали", - сказал Блинкен в эфире телекомпании CNN.

21

Также Блинкен утверждает, что администрация Байдена понимала, насколько сильны мятежники-исламисты: "Мы все это время знали, мы все, включая президента, все это время говорили, что "Талибан" сейчас в наилучшем положении с 2001 года [...] И мы видели, что он очень даже способен пойти в наступление и начать отвоевывать страну".

Президент США Байден еще в июле говорил, что афганские правительственные силы должны справиться с талибами.

Контекст

Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана Кабул, сообщает Associated Press. Боевики "Талибана" были замечены в пригородах столицы Калакане, Карабахе и Пагмане.

Талибы начали входить в столицу со всех сторон, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МВД Афганистана. Боевики получили приказ воздерживаться от насилия и обеспечить безопасный проход любому желающему покинуть страну.

Ранее утром 15 августа стало известно о захвате города Джелалабад, центра провинции Нангархар на востоке Афганистана. По данным Reuters, местные власти сдали город талибам без боя.


НАВЕРХ
Back