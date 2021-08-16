Хаос в аэропорту Кабула - тысячи людей пытаются покинуть страну; есть погибшие

В аэропорту Кабула творится настоящий хаос. В воскресенье и понедельник в аэропорту Кабула тысячи людей, как афганцев, так и иностранцев, пытались покинуть страну после того, как афганская столица перешла под контроль талибов.
По меньшей мере три человека погибли при стрельбе в пассажирском терминале аэропорта Кабула, сообщает Wall Street Journal, а канал Al Arabiya сообщает о пяти погибших.
Американские военные начали предупредительные выстрелы в воздух после того, как толпа прорвалась на летное поле аэропорта Кабула, сообщает "Би-би-си".
В социальных сетях опубликованы видеозаписи очевидцев, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы.
Более 60 стран просят разрешить свободный выезд граждан из Афганистана
Более 60 стран мира призвали позволить жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое вечером 15 августа распространил Госдепартамент США.
"Те, кто располагает властью и полномочиями в Афганистане, несут ответственность по защите жизней и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка. Афганцы заслуживают жить в безопасности и в достоинстве. Мы, международное сообщество, готовы помочь им", - говорится в заявлении.
Страны призвали открыть дороги, аэропорты и пограничные пункты, а также поддерживать спокойную обстановку в Афганистане.
Заявление подписали:
Австралия,
Великобритания,
Германия,
Италия,
Канада,
Катар,
Франция,
Южная Корея,
Япония
Где находится президент Афганистана - неизвестно!
Тем временем, местонахождение президент Ашраф Гани, который покинул Афганистан в воскресенье, 15 августа - неизвестно. Были сообщения, что он мог улететь в одну из стран Центральной Азии. Однако МИД Таджикистана отрицает прибытие в страну президента Афганистана.
Узбекистан и Казахстан также заявили, что на территории этих стран его нет.
"Самолет с Мухаммадом Ашрафом Гана не входил в воздушное пространство Таджикистана и не приземлялся на его территории. Следует отметить, что Таджикистан не получал запроса из Афганистана", - говорится в заявлении МИД Таджикистана.
Известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в воскресенье после того, как силы талибов осадили столицу страны Кабул.
Газета New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе сообщила, что Ашраф Гани улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками. Позже личный охранник президента подтвердил катарскому телеканалу Аl-Jazeera, что Гани улетел в Ташкент.
Россия начала эвакуировать своих сотрудников в посольстве
Россия эвакуирует часть из около 100 сотрудников посольства Афганистана, сообщил спецпредставитель президента Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов, пишет "Би-би-си".
Известно, что талибы в понедельник, 16 августа, взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле.
Завтра, 17 августа, посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует встретится с представителем талибов, чтобы обсудить безопасность дипломатической российской миссии.
"Он с ним обговорит все детали, каким образом они будут обеспечивать внешнюю охрану и безопасность нашего дипломатического представительства", - уточнил Замир Кабулов.
"Талибан" призывает к миру и обещает не трогать иностранцев
Официальный представитель политического бюро "Талибана" Мухаммад Наим сказал в интервью телекомпании Al Jazeera, что талибы хотят жить в мире с другими странами, не намерены вмешиваться в дела соседей и рассчитывают в ответ на невмешательство в дела Афганистана.
Мухаммад Наим утверждает, что талибы гарантируют безопасность граждан и иностранных миссий в Афганистане, а также готовы к диалогу.
Наим также сказал, что талибы будут уважать и права женщин и меньшинств - но только в рамках шариата.
Также Блинкен утверждает, что администрация Байдена понимала, насколько сильны мятежники-исламисты: "Мы все это время знали, мы все, включая президента, все это время говорили, что "Талибан" сейчас в наилучшем положении с 2001 года [...] И мы видели, что он очень даже способен пойти в наступление и начать отвоевывать страну".
Президент США Байден еще в июле говорил, что афганские правительственные силы должны справиться с талибами.
Контекст
Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана Кабул, сообщает Associated Press. Боевики "Талибана" были замечены в пригородах столицы Калакане, Карабахе и Пагмане.
Талибы начали входить в столицу со всех сторон, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МВД Афганистана. Боевики получили приказ воздерживаться от насилия и обеспечить безопасный проход любому желающему покинуть страну.
Ранее утром 15 августа стало известно о захвате города Джелалабад, центра провинции Нангархар на востоке Афганистана. По данным Reuters, местные власти сдали город талибам без боя.