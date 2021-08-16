Хаос в аэропорту Кабула - тысячи людей пытаются покинуть страну; есть погибшие

По данным The Guardian, пока боевики "Талибана" захватили президентский дворец, а бывший президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по пути в аэропорт были размещены посты "Талибана".

Аэропорт Хамида Карзая - один из немногих оставшихся путей эвакуации.

Как сообщают местные источники, вечером в воскресенье возле аэропорта раздавались звуки выстрелов.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021

Awful, chaotic scenes at Hamid Karzai International Airport. People scrambling and no where to go. Woman says "look at the state of the people of Afghanistan" #Kabul pic.twitter.com/5Ohe1c81uB — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 15, 2021

В понедельник, 16 августа, в аэропорту снова было большое количество людей, пытавшихся сесть в один из самолетов.

Kabul Airport this morning



Too many people, too few planes pic.twitter.com/rReyvBG5Lc — omar r quraishi (@omar_quraishi) August 16, 2021

Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Более 60 стран просят разрешить свободный выезд граждан из Афганистана

Более 60 стран мира призвали позволить жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое вечером 15 августа распространил Госдепартамент США.

"Те, кто располагает властью и полномочиями в Афганистане, несут ответственность по защите жизней и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка. Афганцы заслуживают жить в безопасности и в достоинстве. Мы, международное сообщество, готовы помочь им", - говорится в заявлении.

Страны призвали открыть дороги, аэропорты и пограничные пункты, а также поддерживать спокойную обстановку в Афганистане.

Заявление подписали:

Австралия,

Великобритания,

Германия,

Италия,

Канада,

Катар,

Франция,

Южная Корея,

Япония

Где находится президент Афганистана - неизвестно!

Тем временем, местонахождение президент Ашраф Гани, который покинул Афганистан в воскресенье, 15 августа - неизвестно. Были сообщения, что он мог улететь в одну из стран Центральной Азии. Однако МИД Таджикистана отрицает прибытие в страну президента Афганистана.

Узбекистан и Казахстан также заявили, что на территории этих стран его нет.

"Самолет с Мухаммадом Ашрафом Гана не входил в воздушное пространство Таджикистана и не приземлялся на его территории. Следует отметить, что Таджикистан не получал запроса из Афганистана", - говорится в заявлении МИД Таджикистана.

Известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в воскресенье после того, как силы талибов осадили столицу страны Кабул.